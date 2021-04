Priredili testni koncert s 5000 udeleženci, znano koliko ljudi se je okužilo

Od 5000 ljudi, ki so se prejšnji mesec v Barceloni udeležili testnega koncerta na zaprtem prizorišču, je bilo na testiranju za koronavirus kasneje pozitivnih le šest oseb. Pred koncertom so morali vsi na pregled in antigenske teste. Kasneje množičnih testov niso izvajali, a 15 dni po koncertu je bilo glede na javno zdravstveno dokumentacijo le šest ljudi pozitivnih na testu za covid 19.



»Ni znakov, ki bi nakazovali, da bi prišlo med dogodkom do prenosa okužb,« je natanko mesec dni po koncertu 27. marca na novinarski konferenci povedal Josep Maria Llibre, specialist za nalezljive bolezni iz nemške bolnišnice Trias i Pujol.



Koncert v areni Palau Sant Jordi, ki so ga organizirali bolnišnica in skupina španskih promotorjev glasbe, so označili za največji evropski rokovski koncert v zaprtih prostorih od začetka pandemije. Na njem je nastopila ena najbolj priljubljenih španskih skupin Love of Lesbian.

Nobeden od udeležencev ni bil cepljen proti covidu 19

Na koncertu so nosili kirurške maske FPP2, zmogljivosti v sanitarijah so bile omejene, niso pa imeli dodeljenih sedežev, prav tako jim ni bilo treba ohranjati medsebojne razdalje. Za štiri od šestih ljudi, ki so bili kasneje pozitivni, so po besedah Llibreja prepričani, da se niso okužili med koncertom. Kot je povedal podžupan Barcelone Jaume Collboni, rezultati študije kažejo, da je mogoče sprostiti zdravstvene omejitve glede virusa in ponovno zagnati kulturne dejavnosti.



Arena lahko sprejme 17.000 ljudi, na marčevski koncert pa so jih spustili 5000. Podobne testne koncerte ali festivalske dogodke so izvedli tudi v drugih evropskih državah, denimo v Nemčiji in na Nizozemskem, da bi množicam ponovno omogočili glasbo v živo.



Po študiji, ki jo je objavila španska glasbena zveza, je evropska glasbena industrija leta 2020 izgubila 76 odstotkov svojega zaslužka, saj so koncerti in veliki glasbeni festivali, kot je britanski Glastonbury, postali žrtev omejitev zaradi pandemije. »Rezultati preizkusnega koncerta v Barceloni nam dajejo upanje, to je zelo dobro,« je za AFP povedala Aurelie Hannedouche iz francoske Zveze za sodobno glasbo (SMA), ki predstavlja festivale, koncertna prizorišča in producente.

