Pripravlja se odločitev, zaradi katere bo Zelenski pobesnel: to mu delajo za hrbtom

Vse glasnejša so ugibanja, da bi lahko ruski športniki dobili dovoljenje za nastop na olimpijskih igrah leta 2024 v Parizu, in prav to je razjezilo Ukrajince. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski se je prejšnji teden o tej temi pogovarjal s francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom, kjer je zahteval, da se Rusom prepove udeležba, saj bi s tem »upravičili teror, ki ga izvajajo v Ukrajini«. Zelenski je dejal, da v športu »ne sme biti nevtralnosti, medtem ko se športniki iz Ukrajine borijo in umirajo v vojni«, in dodal, da je na Franciji, da MOK-u prepreči, da uresniči to idejo.

»Poskusi MOK-a, da vrne ruske športnike na olimpijske igre, so poskusi, da bi celemu svetu povedali, da je ruski teror nekako dovoljen. To je, kot da bi si zatiskali oči pred tem, kar Rusija počne v Hersonu, Harkovu, Bakhmutu ...« je dejal. Med pogovorom je ukrajinski predsednik Zelenski dodal, da se Rusom ne sme dovoliti, da bi olimpijske igre – ali kateri koli drug šport – uporabili kot »propagando za svojo agresijo proti Ukrajini«. Dodal je še, da je bilo v 20. stoletju veliko napak, ki so vodile v tragedije, tudi na olimpijskih igrah, pri čemer se je skliceval na leto 1936, ko so te potekale v nacistični Nemčiji.

Ali bo Mednarodni olimpijski komite Rusom in Belorusom na koncu dovolil tekmovati, bomo kmalu izvedeli, za zdaj pa vse kaže na to, da bi se to lahko zgodilo. MOK namreč ne želi preprečevati tekmovanja športnikom in v celotno zgodbo vpletati politike, zato naj bi bila kompromisna rešitev tekmovanje brez zastave, himne, ipd.