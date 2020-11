Pripravite se, napovedujejo nam tretji val virusa

Če ste upali, da bo z letom 2020 konec tudi epidemije novega koronavirusa oziroma da bo vsaj v izdihljajih, potem ima Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) slabe napovedi. Organizacija je namreč izrazila zaskrbljenost, da Evropi v začetku naslednjega leta grozi tretji val.



Vlade po Evropi so poleti zamudile priložnost, da bi zgradile potrebno infrastrukturo, potem ko so prvi val epidemije spravile pod nadzor, je odposlanec WHO David Nabarro povedal za švicarski časopis: »Zdaj smo v drugem valu. Če ne bodo zgradili potrebne infrastrukture, bomo imeli v začetku naslednjega leta tretji val.«



Cepiva proti novemu virusu so se med testiranjem do zdaj izkazala kot precej uspešna, a v Evropi vsak dan še vedno umira na tisoče ljudi zaradi covida 19, okužbe se širijo kot ogenj. Države se zapirajo in ustavljajo javno življenje, napovedi za gospodarstvo so črne. V Aziji se ljudje držijo ukrepov Nabarro je izrazil zaskrbljenost zaradi odločitve Švice, da bo dovolila smučanje (v kabinah bo treba nositi maske), medtem ko so druge alpske države, med njimi Avstrija, zaprle zimska letovišča. Zdravstveni delavci opozarjajo, da bi v Švici lahko videli velik porast okužb in smrti. Po drugi strani je Nabarro pohvalil odziv azijskih držav, kjer imajo trenutno nizke številke okuženih: »Ljudje spoštujejo ukrepe, obnašajo se tako, da se virus težko širi. Upoštevajo omejevanje socialnih stikov, nosijo maske, kadar so bolni, se izolirajo, umivajo si roke in površine. Ščitijo najbolj ogrožene skupine.« Dodal je, da azijske države niso prekmalu sprostile ukrepov za preprečevanje širjenja virusa: »Počakati morate, dokler niso številke nizke in ostanejo nizke. Evropski ukrepi so bili nepopolni.« V normalo po veliki noči? Potem ko so iz Astrazenece sporočili, da je po vmesnih rezultatih obsežnih kliničnih preizkušenj cepivo, ki ga proti covidu 19 razvijajo z oxfordsko univerzo, v povprečju 70-odstotno učinkovito, je britanski zdravstveni minister Matt Hancock poudaril, da bodo morali imunizirati večino prebivalstva, preden bodo lahko sprostili ukrepe. Napovedal je, da bodo večino ljudi cepili spomladi in da bi se življenje v bolj normalne tirnice lahko vrnilo po veliki noči, ki bo naslednje leto 4. aprila.