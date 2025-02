Priprave na morebitno trčenje: V igri je tudi jedrsko uničenje asteroida

Asteroid, ki se približuje Zemlji in za katerega obstaja možnost, da bo vanjo trčil čez 7 let, ima ocenjen premer med 40 in 90 metri. Kot tak bi lahko povzročil lokalno uničenje. Kljub nizki verjetnosti trka so v pripravi načrti za reševanje Zemlje. Različne strategije za preusmeritev ali uničenje asteroida vključujejo scenarij trka vesoljskega plovila, gravitacijski traktor, ionske žarke, jedrsko detonacijo in laserje. Na mizi je tudi načrt množične evakuacije predelov, kamor bi asteroid padel.

NASA je izračunala, da ima asteroid z oznako 2024 YR4 trenutno 1,5-odstotno verjetnost trka z Zemljo, kar je nižje od prejšnjih ocen, ki so znašale 3,1 odstotka. Ta sprememba verjetnosti je rezultat novih opazovanj, ki so jih astronomi izvedli po prehodu polne lune, kar je omogočilo boljše pogoje za opazovanje asteroida.

Ni še čisto jasno, kakšno uničenje bi povzročil

Asteroid Apophis, ki je bil odkrit leta 2004, je imel najvišjo oceno 4 na Torino lestvici, kar označuje potencial za regionalno uničenje. V primerjavi s tem je 2024 YR4 ocenjen s 3, kar pomeni, da bi lahko povzročil lokalno uničenje, če bi trčil z Zemljo. Torino lestvica je orodje za kategorizacijo potencialnih trkov vesoljskih objektov z Zemljo, kjer višja ocena pomeni večje tveganje in potencialne posledice.

Astronomi pričakujejo, da se bo verjetnost trka še naprej spreminjala, ko bodo pridobili več podatkov o orbiti asteroida. Kot je pojasnil Richard Binzel, izumitelj Torino lestvice, se verjetnost trka lahko »premika« zaradi novih podatkov, ki omogočajo natančnejše določanje orbite asteroida. Ta proces je primerjal s fettuccine rezanci, kjer se natančnost lokacije asteroida izboljšuje z več opazovanji, dokler ne postane jasno, ali bo asteroid trčil v Zemljo ali ne.

Opazovanja asteroida 2024 YR4 bodo nadaljevali z različnimi teleskopi, vključno s teleskopom Webb, ki bo v marcu pomagal določiti natančno orbito in velikost asteroida. Čeprav je trenutno verjetnost trka 1,5 odstotka, se pričakuje, da bo ta verjetnost še naprej nihala, dokler ne bo zbranih dovolj podatkov za natančno napoved. Kljub trenutnim ocenam ostaja možnost, da bo verjetnost trka sčasoma padla na nič, saj se bodo podatki o orbiti asteroida izboljševali.

Strategije za obrambo Zemlje pred asteroidi: trk, jedrski napad ali gravitacijski traktor

Obramba Zemlje pred potencialno nevarnimi asteroidi je postala ena izmed ključnih prioritet vesoljskih agencij, kot sta NASA in Evropska vesoljska agencija (ESA). Ena izmed najbolj obetavnih strategij je misija DART (Double Asteroid Redirection Test), ki je leta 2022 uspešno preizkusila trk vesoljskega plovila v asteroid Dimorphos. Namen te misije je bil spremeniti orbito asteroida, kar bi lahko uporabili tudi za asteroid 2024 YR4. Prednost te metode je, da lahko uporabimo več plovil, da postopoma spreminjamo pot asteroida, vendar pa obstaja tveganje, da bi delci asteroida še vedno zadeli Zemljo.

Druga metoda je uporaba gravitacijskega traktorja, kjer bi veliko vesoljsko plovilo letelo blizu asteroida in s svojo gravitacijo postopoma potegnilo asteroid stran od Zemlje. Ta metoda je subtilna in zahteva natančno načrtovanje, vendar ne povzroča drobcev, ki bi lahko ogrozili Zemljo.

Uporaba jedrskega orožja je najbolj skrajna možnost. Teoretično bi lahko jedrska eksplozija uničila ali preusmerila asteroid, vendar obstaja tveganje, da bi drobci še vedno zadeli Zemljo. Poleg tega uporaba jedrskega orožja v vesolju prinaša etične, politične in pravne izzive, zato se ta metoda obravnava le kot zadnja možnost.

Med alternativnimi metodami so tudi uporaba ionizacijskih žarkov, laserskih žarkov ali celo prebarvanje asteroida za spremembo njegove orbite. Ionizacijski žarki in laserji bi lahko s segrevanjem površine asteroida ustvarili potisno silo, ki bi ga počasi premaknila stran od Zemlje. Prebarvanje asteroida, da bi spremenili njegovo reflektivnost, bi lahko vplivalo na njegovo pot zaradi spremembe v absorpciji sončne svetlobe.

Vsaka izmed teh metod ima svoje prednosti in slabosti, vendar je ključnega pomena, da se začnejo načrtovati in izvajati pravočasno. Kot je poudaril Richard Moissl iz ESA, je sedaj čas za načrtovanje, saj se verjetnost trka lahko sčasoma še poveča. Astronomi in znanstveniki po vsem svetu si prizadevajo za razvoj učinkovitih strategij za zaščito našega planeta pred potencialno katastrofo.

