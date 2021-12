Priprave na četrti in peti odmerek? Nabavili ogromno zalogo cepiva

Medtem ko je pri nas v polnem razmahu cepljenje s tretjim odmerkom, se ponekod že pripravljajo na naslednje. Velika Britanija namreč razmišlja o četrtem in petem odmerku, saj je ministrstvo za zdravje naročilo kar 114 milijonov novih odmerkov cepiv Pfizerja in Moderne. Tako naj bi se že oskrbeli za prihodnji dve leti.

Za novo naročilo so se britanske oblasti odločile tudi zaradi skrbi, ki jo v svetu povzroča nova različica omikron. Moderna bo tako zagotovila 60 milijonov odmerkov, Pfizer pa 54. Poleg tega v letu 2022 pričakujejo še 60 milijonov odmerkov novavaxa in 7,5 milijona odmerkov cepiva GSK/sanofi.

Prvi dali zeleno luč

V Veliki Britaniji sicer obeležujejo prvo obletnico odobritve Pfizerjevega cepiva Pfizer – to so storili kot prvi na svetu. Danes je polno cepljenega 69 odstotkov prebivalstva, država pa si zlasti prizadeva za boljšo precepljenost med mladimi. Cepljenje s tretjim odmerkom je že dostopno vsem odraslim.

Doslej so na Otoku s tretjim odmerkom cepili osebe, stare 40 let in več, in sicer po preteku šestih mesecev od drugega odmerka. Zdaj je Skupni odbor za cepljenje in imunizacijo (JCVI) svetoval razširitev poživitvenega cepljenja na osebe, stare od 18 do 39 let. Obenem je predlagal tudi cepljenje z drugim odmerkom za otroke med 12. in 15. letom starosti.

Grožnja nove različice

Razširitev cepljenja prihaja v času, ko tako na Otoku kot drugje po svetu narašča zaskrbljenost zaradi širjenja različice novega koronavirusa omikron, ki so jo nedavno prvi potrdili na jugu Afrike. Britanska vlada je zato konec prejšnjega tedna omejila potovanja iz 10 držav na jugu Afrike. Znova je tudi uvedla obvezno testiranje vseh potnikov na novi koronavirus, obvezno uporabo zaščitnih mask v trgovinah in javnem prometu v Angliji ter samoizolacijo v primeru rizičnega stika.