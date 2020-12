Princ se boji za svoje življenje

REUTERS Med Trumpovim predsedovanjem so bili odnosi med državama odlični, kar se bo najbrž kmalu spremenilo. FOTO: Jonathan Ernst/Reuters

Govorice so neresnične in zelo škodljive. Zaradi njih se naš klient in njegova družina bojita za svojo varnost.

Na družabnih omrežjih so se pojavila namigovanja, da naj bi savdski princnačrtoval umor prestolonaslednika princa, zaradi česar se prvi zdaj boji za življenje.Bin Najefovi odvetniki so menda že kontaktirali platforme, kjer so se posnetki z domnevno neresničnimi govoricami pojavili, naj jih odstranijo, saj bi se mu lahko v Savdski Arabiji zaradi njih maščevali. V omenjenih posnetkih princa obtožujejo, da spletkari z, ki bo, ko prevzame vajeti Združenih držav Amerike, najverjetneje močno ohladil odnose med državama, ki so bili v času predsednikovanjazelo dobri, česar pa Savdijci seveda ne želijo.Princu bin Najefu so razne objave povzročale preglavice že pred ameriškimi volitvami, saj so v njih ljudje, tudi razni pomembneži, trdili, da je princ del velike zarote, ki jo vodi ameriška demokratska stranka, njen cilj pa da je zrušiti savdsko kraljevo družino.Vse to naj bi princ počel iz maščevanja, ker je bil še pred tremi leti on izbran za prestolonaslednika, nato pa je njegov bodoči položaj na čelu Savdske Arabije po ukazu kraljanenadoma prevzel bin Salman, kar pa, vsaj po trditvah bin Najefovih odvetnikov, niti približno ne drži, njihov klient pa da je vedno bil in bo zvest savdski kraljevi družini, ne glede na odnose in dogajanje v njej. »Govorice so neresnične in zelo škodljive. Zaradi njih se naš klient in njegova družina bojita za svojo varnost, ali so ogrožena tudi njihova življenja, trenutno ni znano, a pozorno bomo spremljali in nadzorovali, kaj se dogaja,« so dejali bin Najefovi odvetniki.Princ bin Najef je od marca brez pojasnila ali obtožnice v hišnem priporu, kamor ga je poslal bin Salman, kot je to v zadnjih dveh letih storil z mnogimi, za katere je menil, da bi lahko ogrozili njegova položaj in moč.