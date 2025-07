Priljubljeno turistično točko zajel hud požar, evakuirali več sto ljudi

Zaradi požara, ki že več dni divja v narodnem parku Veliki kanjon, so pristojne oblasti doslej evakuirale več sto ljudi in v petek pozvale vse, naj se izogibajo območju v bližini požara. Tudi izven parka divja požar, ki pa se približuje naselju. Gašenje otežujejo suhe razmere in močan veter.

V narodnem parku Veliki kanjon je 4. julija izbruhnil požar, ki ga je zanetila strela. Ogenj se je do petka razširil na približno 61 hektarjev. Gasilcem požara doslej še ni uspelo omejiti, osebje narodnega parka pa je iz t. i. Severnega roba evakuiralo okoli 500 obiskovalcev. Prav tako je tamkajšnje prebivalce pozvalo, naj območje zapustijo.

Tudi izven narodnega parka že več dni gori požar, ki ga je ravno tako zanetila strela. Ogenj je doslej požgal okoli 4440 hektarjev površine in se bliža Jacob Lakeu, majhnemu naselju, ki je znano kot ena od vstopnih točk v Veliki kanjon.

Služba narodnega parka zaradi visokih temperatur, požarov in dima odsvetuje pohajkovanje v kanjonu. V parku je namreč v torek umrl 67-letni moški, ki se je med vročino skušal prebiti do reke.