Priljubljeni otok gori že tretji dan: razglašene izredne razmere, oblasti sumijo, da gre za požig (FOTO in VIDEO)

Na grškem otoku Hios se je že tretji dan borilo na stotine gasilcev z gozdnimi požari. Ogenj je v nedeljo zajel gozdne in kmetijske površine na treh ločenih lokacijah v bližini prestolnice, preden se je združil v en velik požar. Razglašene so bile izredne razmere in na stotine kmetov se je bilo prisiljenih evakuirati.

Na več lokacijah na otoku v severovzhodnem Egejskem morju je bilo napotenih več kot 440 gasilcev, 85 gasilskih vozil, 11 helikopterjev in dve letali za metanje vode. Turistična sezona je v polnem teku in oblasti so si prizadevale preprečiti požare na območjih, znanih po mastiksu, naravni smoli, pridobljeni iz mastiksovih dreves.

»Požig je resno kaznivo dejanje!«

»Razmere so zelo težke, veliko je odprtih front. Pustili smo službe, da bi prišli sem. Verjamemo, da bomo lahko nekaj storili,« je dejal eden od prostovoljcev, ki se borijo s požari, navaja Sky News.

FOTO: Kostas Anagnostou Reuters

FOTO: Kostas Anagnostou Reuters

FOTO: Dimitris Tosidis Afp

FOTO: Konstantinos Anagnostou Reuters

Minister za podnebne krize in civilno zaščito Giannis Kefalogiannis je v ponedeljek zvečer dejal, da oblasti »zelo resno preiskujejo možnost organiziranega kriminala«. »Kdor misli, da se lahko igra z življenji državljanov in povzroča kaos s premišljenimi dejanji, bo priveden pred sodišče,« je dodal. »Požig je resno kaznivo dejanje!«

Pojasnil je, da sočasni požari na več geografsko nepovezanih delih otoka ne morejo biti naključje. Oblasti so danes izdale novo opozorilo, v katerem prebivalcem vasi jugozahodno od Hiosa, glavnega mesta otoka, svetujejo, naj zapustijo območje.