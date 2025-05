Grški turistični otok, priljubljen med Slovenci, stresel hud potres: »Vsa hiša se je tresla«

Grški otok Kreta je v četrtek zgodaj zjutraj prizadel močan potres z magnitudo 6,1 in povzročil tresenje tal po vsem vzhodnem Sredozemlju. Potres se je zgodil ob 6.19 po lokalnem času.

Žarišče potresa je bilo severno od Krete, na globini približno 69 km, v bližini mesta Ágios Nikólaos, približno 59 km stran.

»Vsa hiša se je tresla« je eno od pričevanj. »Zbudilo nas je tresenje postelje in lajež psov. Končalo se je v 10 sekundah, a ker je to moj prvi potres, je bilo zelo čudno doživetje čutiti, kako se zgradba ziblje in škripa,« pa je zapisal moški, ki je tudi čutil potres.

Potrese so čutili v Atenah, pa tudi v Izraelu, Egiptu in na Cipru, poroča The Mirror.