Prikrivanje resnice je boleče in strupeno za telo

Zadnja in obenem najboljša možnost je resnica brez filtrov, dodatkov in sugestij. Vse, razen omenjene možnosti, so načini prikrivanja resnice. To so maske, ki jih oblikujemo, da bi manj trpeli. Žal so te maske zelo naporne za vzdrževanje in nam sčasoma prinašajo dodaten vir težav, Kako najti pogum za resnico in dolgotrajno zdravje, preberite TUKAJ.