Prijetih več osumljencev za napad na mošejo, mrtvih več kot 100

V povezavi s ponedeljkovim samomorilskim bombnim napadom na mošejo v mestu Pešavar na severozahodu Pakistana je policija aretirala več osumljencev, še dodatne aretacije pa bodo sledile, je dejal tiskovni predstavnik lokalne policije ​Ajaz Kan.

Oblasti so sprva domnevale, da za njim stojijo pakistanski talibani, ki naj bi se maščevali za smrt enega njihovih vodilnih članov.

Silovita eksplozija, ki je odjeknila v času opoldanske molitve, je po najnovejših podatkih terjala več kot 100 življenj, še najmanj 225 ljudi je bilo ranjenih, po prvih dognanjih pa je bila tarča najverjetneje policija. V mošeji na sicer strogo varovanem območju je tudi sedež policije, med žrtvami pa je več kot 90 odstotkov policistov, ki jih je bilo tam v času napada od 300 do 400.

Policijska preiskava se mrzlično nadaljuje, oblasti pa poskušajo med drugim dognati, kako je napadalcu uspelo vstopiti v notranjost. Zaslišujejo družine, ki živijo na varovanem območju policijskega sedeža in mošeje, saj še niso izključili možnosti, da je imel napadalec pomoč od znotraj. Slednji je imel v samomorilnem jopiču okoli 12 kilogramov eksploziva.

Policisti obsojajo napad na mošejo, ki stoji znotraj območja, kjer je tudi sedež policije.

Neznanka ostaja tudi, kdo stoji za napadom, ki velja za enega najhujših v Pakistanu v zadnjih letih. Oblasti so sprva domnevale, da za njim stojijo pakistanski talibani, ki naj bi se maščevali za smrt enega njihovih vodilnih članov Khalida Khorasanija. Ta je bil ubit poleti leta 2022 v sosednjem Afganistanu. Odgovornost je tudi že priznala ena od skupin, ki so se sicer odcepile od krovne organizacije pakistanskih talibanov Tehreek i Tliban Pakistan (TTP), a je njihov predstavnik to kasneje zanikal.