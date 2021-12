Evropejci v paniki: naslednje počitnice bi utegnile biti precej dražje

Odločevalci v Evropski uniji so se znova prepirali o tem, kar EU šteje za eno svojih največjih zmag na področju pravic potrošnikov v zgodovini: pravice potrošnikov do klicanja, pošiljanja sporočil SMS in pretakanja brez dodatnih stroškov, ko potujejo znotraj EU, je poročal Politico.

Dogovor o podatkovnem gostovanju iz leta 2017 je bil razglašen za enega največjih in najbolj oprijemljivih uspehov, ki je evropskim državljanom dajal občutek, da je unija delovala v njihovo korist, toda zakonodajalci so delo pustili nedokončano.

Pravice po stari uredbi potečejo leta 2022

Uredba iz leta 2017 je bila zasnovana tako, da pravice gostovanja potečejo 30. junija 2022, od komisije pa zahteva, da predlaga podaljšanje pravil za nadaljnjih 10 let. »Čas se počasi izteka, saj bi morala nova spremenjena uredba začeti veljati pred poletjem,« je dejal Robert Hajšel, slovaški socialdemokratski poslanec, ki je bil tesno vključen v pogajanja o stališču parlamenta do zakona.

Naslednje poletje znova vrtoglavi stroški?

Dokument, ki ga je pridobil Politico, priča o tem, da morajo uradniki rešiti »štiri velika nerešena politična vprašanja«, vključno z najvišjo ceno, ki jo lahko ponudniki telekomunikacij zaračunavajo drug drugemu za uporabo omrežij drug drugega v tujini in ceno klicev, ki jih opravljajo državljani EU na telefonske številke iz drugih držav EU (klici znotraj EU).

Če pogajanja ne bi uspela, bi državljane EU naslednjo poletno sezono znova doleteli vrtoglavi zneski na računih za mobilno telefonijo.

Koritnik: »Gostovanje kot doma« podaljšano do leta 2032

A očitno se črni scenarij, pred katerim je trepetala Evropa, ni zgodil. Kot je okoli poldneva sporočil slovenski minister za javno upravo Boštjan Koritnik, bomo državljani in državljanke EU lahko še naprej med potovanjem v drugih državah opravljali klice, pošiljali sporočila SMS ali uporabljali mobilne podatke. Mobilno gostovanje brez dodatnih stroškov so ravno danes podaljšali še za 10 let, torej do leta 2032.