Prijeli Darjo, ki je ubila ruskega blogerja: to so bile njene prve besede (FOTO)

V Sankt Peterburgu v Rusiji je v eksploziji umrl Maks Fomin, bolj znan pod imenom Vladlen Tatarski. Gre za ruskega vojnega blogerja, ki je poročal o vojni v Ukrajini. Na Telegramu mu je sledilo okoli pol milijona ljudi.

Po eksploziji, ki so jo posnele kamere (posnetek objavljamo spodaj) in v kateri je bilo poškodovanih še okoli 30 ljudi (osem od tega menda huje), je stekla hitra akcija za dvema ženskama – Darjo Trepovo in Mario Yaran. Kamera je eno od njiju posnela, kako je Tretjakovu nosila kipec, v katerem je bil domnevno skrit eksploziv.

Vladlen Tatarski. FOTO: Telegram, Vladlentatarskybooks, Reuters

Trepovo so odkrili skrito v enem od stanovanj, potem ko se je začel lov za storilci. Njene prve besede, tako srbski Kurir, pa naj bi bile, da so jo prevarali in jo izkoristili. Na drugi strani pa obstajajo informacije, da naj bi Trepova že imela kupljeno vozovnico za polet v Uzbekistan.

Poleg Marie iščejo še druge pomočnike.

Darja je bila leta 1997 rojena v Sankt Peterburgu in je Rusinja. Delala naj bi v zdravstvu, leta 2022 pa so jo prijeli zaradi udeležbe na protivojnih demonstracijah. S Tatarskim naj bi izmenjevala tekstovna sporočila, bila naj bi tudi na več dogodkih, kjer je bil prisoten tudi on.