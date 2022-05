Prihajajo ultra dolgi poleti: iz Sydneyja v New York

Avstralski letalski prevoznik Qantas načrtuje direktne polete iz Sydneyja v New York, kar bodo najdaljši nepretrgani potniški poleti na svetu. Nova linija naj bi se odprla proti koncu leta 2025, pri čemer bodo uporabljali nove airbuse A350, ki bodo v ozračje spuščali manj toplogrednih plinov, potnikom pa bodo ponujali več udobja na poletih, ki bodo trajali do 20 ur; med drugim bo v sredini letala posebna cona za sproščanje, kjer naj bi si potniki pretegnili ude.

Pri Qantasu so že naročili 12 airbusov A350-1000 za projekt Sončni vzhod, ki bodo iz Sydneyja in pozneje tudi Melbourna leteli v London in New York. Qantas je leta 2019 izvedel testni 17.800-kilometrski polet z 49 potniki iz Londona v Sydney, ki je trajal 19 ur in 19 minut. Istega leta je poletel še iz New Yorka v Sydney, pri čemer je Boeingov dreamliner 16.200-kilometrsko razdaljo preletel v 19 urah in 16 minutah. Qantas je med ultra dolgima poletoma spremljal tudi počutje potnikov.

19 ur bo trajal polet na vzhodno obalo ZDA.

Najdaljši komercialni polet brez postanka trenutno izvaja letalski prevoznik Singapore Airlines. Razdaljo iz Singapurja do New Yorka, ki znaša 16.700 kilometrov, premaga v nekaj manj kot 19 urah. Qantasov najdaljši polet brez postanka pa je 14.498-kilometrska pot iz Pertha v London, ki traja 17 ur.