Prihajajo e-vinjete na hrvaških avtocestah

Hrvaška bo naslednje leto uvedla nov sistem zaračunavanja cestnin na avtocestah, cestninjenje pa bo potekalo po sistemu elektronske vinjete. Po pisanju hrvaških medijev naj bi uvedli nov sistem zaračunavanja cestnine, ki bo brezstičen.

Hrvaški minister za pomorstvo, promet in infrastrukturo Oleg Butković je v začetku leta dejal, da bo nov sistem začel delovati predvidoma 1. januarja 2024, a kot kaže, bo njegova uvedba zamaknjena na konec leta 2024. Najnovejše novice, ki so prišle iz ministrovih ust, so, da bo sistem cestninjenja zaživel najkasneje konec leta 2024.

»Imeli boste poseben račun, na katerem boste imeli posebna sredstva, ki se bodo prenesla z računa ob vhodu in izhodu z avtoceste. Ne bo več zapornic, ne bo gneče, cilj pa je povečati promet na avtocestah,« je pojasnil Butković.

Konec plačevanja z gotovino

Napovedujejo, da bo zakon izključil možnost plačevanja uporabe avtoceste v gotovini, kar bo posledično znižalo operativne stroške cestninjenja.

Sistem bo brezstični, plačevanje pa naj bi potekalo prek novejše ENC-naprave in sistema za avtomatsko odčitavanje tablic, torej v obliki elektronske vinjete in neprekinjenega plačevanja, piše Večernji list. »Obstoječe cestninske postaje bodo odstranjene, klančin in velikih gneč na cestninskih postajah ne bo več. Tako bi moralo biti vse hitreje. Na primer, zmogljivost ročnega cestninjenja je približno 200 vozil na uro, novi sistem pa omogoča prehod do 3000 vozil,« je povedal Butković.

Že letos pa je novost za uporabnike avtocest na Hrvaškem, in sicer da je treba cestnino od 15. januarja plačevati le še v evrih.