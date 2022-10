Prihaja tropska nevihta Julia, orkanski veter piha s 120 km/h

Tropska nevihta Julia, ki se iznad Karibskega morja približuje celinski Srednji Ameriki, je v soboto postala orkan prve stopnje na petstopenjski lestvici. Veter v orkanu dosega hitrosti do okoli 120 kilometrov na uro, so sporočili iz ameriškega nacionalnega centra za orkane.

Neurje je že doseglo karibske otoke San Andres, Provendica in Santa Catalina, kjer živi okoli 48.000 ljudi, navaja francoska tiskovna agencija AFP. Tamkajšnje oblasti za zdaj ne poročajo o večji škodi, je pa kolumbijski predsednik Gustavo Petro na območju razglasil najvišji stopnjo pripravljenosti. Hotelom je odredil, naj uredijo zatočišča za primer evakuacij.

Julia naj bi ponoči po krajevnem času dosegla obalo Nikaragve in danes čez dan prešla to srednjeameriško državo, nato pa se v ponedeljek pomaknila še vzdolž tihomorskih obal Hondurasa, Salvadorja in Gvatemale, so sporočili iz ameriškega nacionalnega centra za orkane.

Opozorili so še, da bi lahko orkan v prvem delu prihodnjega tedna povzročil življenje ogrožajoče poplave in zemeljske plazove na območju Srednje Amerike in južnega dela Mehike.

Z območja Lagune de Perlas v Nikaragvi so pred neurjem že evakuirali približno 6.000 ljudi.