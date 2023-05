Prihaja svetovni finančni kaos? Analitik Andrej Knez takole opisal črn scenarij

V ZDA voditelji kongresa in Bele hiše poskušajo doseči dogovor o dvigu zgornje meje, koliko si lahko zvezna vlada izposodi, le nekaj tednov pred zakonskim rokom. Če bo rok 1. junij zamujen, ministrstvo za finance ne bo moglo preprečiti bankrota ZDA.

Za dnevnik.hr je razmere komentiral ekonomski analitik Andrej Knez. Tako je razložil, kaj bi bankrot pomenil za ZDA in kakšen vpliv bi imel na preostali svet.

Analitik Andrej Knez FOTO: Zaslonski Posnetek

»Konkretno pomanjkanje sredstev na računih ministrstva za finance bi v tem primeru pomenilo neplačilo obveznosti zaradi zapadlosti ameriških zakladnih menic vsaj do sredine junija, ko država pobere davke. Seveda bi odsotnost dogovora v prihodnjih mesecih pomenila dodatno nezmožnost poplačila zapadlega dolga. Kljub zadnjim pozitivnim signalom ni spodbudno dejstvo, da so razmerja med političnimi silami v ameriškem kongresu po analizah na zgodovinsko najvišji stopnji razdeljenosti. Zaradi pomanjkanja dogovora lahko pričakujemo naraščanje napetosti na kapitalskih trgih, vendar gibanja na trgih ne kažejo, da bi bili zares zaskrbljeni izključno vlagatelji. Res je namreč, da premija za tveganje na ameriške obveznice za naslednje leto giba okoli zgodovinsko rekordnih vrednosti, a so hkrati ameriške delnice precej stabilne,« pravi.

»Zadnje informacije ameriške administracije so, da se obeta dogovor o omejitvi ameriškega dolga in, kar je še pomembneje, da se vsi deležniki želijo izogniti neugodnemu izidu, to je, da se izognejo tveganju, da ZDA ne morejo izpolniti svoje dolžniške obveznosti. Dogovor je možen že v naslednjih dneh,« ugotavlja Knez.

Pojasnjuje tudi, da se vprašanje omejitve javnega dolga ZDA pogosto uporablja kot element političnega tekmovanja med stranko na oblasti v kongresu in voditelji Bele hiše, kar najbolje potrjuje dejstvo, da so se takšni »prepiri«, podobni trenutnim od začetka leta 2010 zgodili že trikrat.

Če dogovora ne bo, kaj bi lahko prinesel alternativni scenarij?

Alternativni scenarij bi predvideval, da ZDA v prihodnjih mesecih ne bodo izpolnile svojih dolžniških obveznosti, v tem primeru pa bi lahko ameriško gospodarstvo v drugi polovici letošnjega leta zabeležilo korekcijo realnega BDP-ja za kar 2 % v primerjavi z druga polovica 2022.

Tak alternativni scenarij bi povzročil tudi občutno povečanje nestabilnosti kapitalskega trga s korekcijo delniških tečajev in povišanjem stroškov zadolževanja. Učinek domin bi vključeval tudi težave pri refinanciranju bolj tveganih dolžnikov, kot je na primer Italija, kar bi imelo za države, kot sta Slovenija in Hrvaška, glede na močno gospodarsko povezanost preko zunanjetrgovinskih in finančnih tokov, večkratne neugodne učinke.