Prihaja prva tableta za zdravljenje covida 19

Na trgu se utegne kmalu znajti tableta, s katero bi zdravili covidne bolnike. Imenuje se molnupiravir, nastala pa je ob sodelovanju podjetij Merk in Ridgeback Biotherapeutics. Po trenutnih raziskavah naj bi se ob njeni uporabi prepolovila možnosti, da bi oseba zaradi covida morala v bolnišnico ali umrla.



Proizvajalca bosta ameriško agencijo za hrano in zdravila (FDA) zaprosila za nujno odobritev zdravila. Če bo odobreno, bo to prvo protivirusno zdravilo, namenjeno zdravljenju covidnih bolnikov.

