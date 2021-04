Prihaja prva 3D-soseska

Trpežen in kakovosten material

Takšna tehnologija je varčna in do okolja prijaznejša, zagotavljajo.

15 domovanj bo v prvi 3D-natisnjeni soseski.

ZDA se popadajo z nepremičninsko krizo: prebivalcev je vse več, število novih streh nad glavo pa niti približno ne sledi skrb vzbujajočemu trendu. Najhuje je v Kaliforniji, kjer do leta 2025 potrebujejo do 3,5 milijona novih stanovanjskih enot, da zadostijo vsem potrebam prebivalstva.A brez sodobne tehnologije ne bo šlo, zato je zdaj v prvo bojno vrsto stopila 3D-tehnologija. S 3D-tiskalniki bodo namreč začeli ustvarjati nove soseske, prva bo stala na 20.000 kvadratnih metrih blizu Palm Springsa, novih domovanj pa bo 15, povedo pri podjetju Palari Group. Vsaka družina bo imela na voljo 134 kvadratnih metrov površine v pritlični hiši, ki bo zgrajena iz kamnitega kompozita.Ta je trpežen ter odporen proti ognju, vodi in termitom, vsaka enota pa bo sestavljena iz modularnih panelov, ki jih bo natisnilo podjetje Mighty Buildings. Na samem gradbišču sledi le še sestavljanje kakor iz lego kock; tehnologija je trajnostna, ekološka in predvsem varčna, saj bodo za postavitev vsake hiše porabili do 95 odstotkov manj časa, pri vsaki gradnji bo desetkrat manj odpada. Gradnja je 80-odstotno avtomatizirana, so ponosni avtorji prve 3D-tiskane soseske, ki bo ponosno stala že prihodnjo pomlad, poroča britanski The Guardian.Vsaka hiša bo razpolagala z elektriko iz sončnih celic, na dobrih sto kvadratih pa bodo za stanovalce na voljo tri spalnice, dve kopalnici, kuhinja, dnevni prostor pa še terasa in po želji tudi zunanji bazen, zunanja prha, paviljon in kamin; no, cena nikakor ne bo skromna, od pol milijona naprej bo treba odšteti za vsako enoto, odvisno od izbranega paketa.