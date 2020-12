Prihaja nevihta vseh neviht s 17-metrskimi valovi

Kot da leto 2020 ni bilo že dovolj polno težav in katastrof, se tudi zadnji dan leta, kot kaže, ne bo izneveril. Napovedana je ena najmočnejših neviht kadar koli na Zemlji.



Kombinacija globokega arktičnega mraza nad Sibirijo, kjer so se temperature spustile na okoli –55 stopinj Celzija, advekcije toplega tropskega zraka nad Pacifikom, kjer je temperatura nad površjem vode okoli 30 stopinj Celzija, in ekstremno močnih morskih tokov, ki ločujejo ti dve zračni masi, bo severnemu Tihemu oceanu konec leta prinesla eksplozivno nevihto, ki naj bi prizadela Aleutske otoke, napovedujejo na vremenskem portalu Severe Weather Europe.



Vremensko dogajanje na severu Tihega oceana je bilo letos zelo pestro, za konec leta pa pripravlja posebno slovo. Trenutno se hkrati razvijajo kar trije nevihtni sistemi, ki so posledica La Nine. Danes bi lahko bili priče eni najmočnejših neviht, kar so jih kdaj zabeležili na Zemlji. Uničujoči valovi Apokaliptična nevihta, ki se pripravlja za zadnji dan leta, se je začela v torek razvijati blizu Japonske, od tedaj pa je počasi pridobivala moč. Od srede zjutraj je njena krepitev eksplozivna in se približuje Kamčatki, pojasnjujejo vremenoslovci. Na zadnji dan leta se bo sistem približal Aleutskim otokom in Beringovemu morju. Čez otoke bo potovala z ekstremnimi, s hurikanskimi vetrovi in z velikanskimi uničujočimi valovi. Po napovedih vremenoslovcev na Aljaski bo to najmočnejša nevihta na tem območju po letu 2014 in tajfunu Nuri. Bombni ciklon Pošastna nevihta bo poleg močnega vetra prinesla tudi valove, ki bi v višino lahko dosegli neverjetnih 17 metrov in imeli uničujoče posledice za obalo nekaterih izmed več kot 300 majhnih vulkanskih otokov, ki sestavljajo Aleute. Vremenoslovci pa izpostavljajo predvsem visok zračni tlak oziroma rekorden upad v tlaku v enem dnevu, zaradi katerega je nevihta že presegla mejnik, da se jo razglasi za t. i. bombni ciklon. Tlak v središču nevihte naj bi upadel pod 925 milibarov in podrl rekord 926 milibarov, ki je bil zabeležen 25. oktobra 1977.