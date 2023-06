Prihaja kaotičen padec cen nepremičnin? Opozorilo centralne banke razkriva, kje se lahko zgodi naprej

Cene stanovanj v evroobmočju bi lahko kaotično padle, saj stanovanja zaradi visokih obrestnih mer postanejo nedosegljiva državljanom in neprivlačna za vlagatelje, opozarja Evropska centralna banka (ECB). To je eno od številnih tveganj, ki jih je izpostavila njena analiza finančne stabilnosti, pri čemer višji stroški izposojanja in počasnejša gospodarska rast škodujejo podjetjem in gospodinjstvom.

Obeti glede finančne stabilnosti evrskega območja ostajajo krhki, je v šestmesečnem poročilu o pregledu finančne stabilnosti navedla Evropska centralna banka. Med razlogi za to navaja šibke makroekonomske razmere in nepričakovane stresne dogodke v bančnih sektorjih nekaterih gospodarstev.

ECB od julija lani skuša inflacijo zajeziti z zviševanjem obrestnih mer, pri strogi denarni politiki pa bo, kot kaže, vztrajala tudi v prihodnjih mesecih, ugotavlja Reuters. Najvišji dvig obrestnih mer v nekaj desetletjih se zdaj zaznava na nepremičninskem trgu, ki je v desetletjih dostopnega in dostopnega kredita doživel razcvet.

V nevarnosti države, kjer prevladujejo hipotekarna posojila s spremenljivo obrestno mero

»V prihodnosti bi lahko padec cen (nepremičnin) postal kaotičen, saj naraščajoče obrestne mere za nova hipotekarna posojila vse bolj ogrožajo njihovo razpoložljivost in povečujejo obrestno breme obstoječih hipotekarnih posojil,« so opozorili v ECB.

To še posebej velja za države, kjer prevladujejo hipotekarna posojila s spremenljivo obrestno mero, so poudarili v banki, ne da bi navedli, za katere države gre. Podatki ECB kažejo, da je delež hipotekarnih posojil s spremenljivo obrestno mero sicer največji na Portugalskem, v Španiji in v baltskih državah, ugotavlja Reuters.

Po drugi strani pa ECB navaja, da gospodinjstvom koristi močan trg dela, kar pomeni, da bo verjetno manj državljanov imelo težave z odplačevanjem hipotekarnih posojil zaradi izgube službe, še kaže analiza.