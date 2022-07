Šok za članice EU? V javnost pricurljal načrt Bruslja

Evropska komisija naj bi prihodnji teden pozvala države EU, naj zmanjšajo ogrevanje in hlajenje javnih zgradb in pisarn, da bi zmanjšali splošno povpraševanje po plinu, piše v dokumentu, v katerega je imel vpogled AFP. O tem poroča Jutranji list. Dobava ruskega plina bi lahko bila popolnoma prekinjena, Bruselj pa v svojih simulacijah računa na to, da bi lahko to zimo Putin uporabil plin kot vojno orožje. Komisija naj bi spodbudila vlade 27 držav, da določijo omejitve količine plina, ki ga porabijo javne zgradbe, pisarne, različni komercialni objekti, vključno z zunanjimi terasami.

Za optimalno rabo energentov bodo priporočili pravila, ki zahtevajo, da se javne zgradbe ogrevajo na največ 19 stopinj Celzija oziroma hladijo s klimatskimi napravami, nastavljenimi na temperaturo, ki ni nižja od 25 stopinj.

V dokumentu komisije med drugim piše: »Kar prihranimo poleti, lahko uporabimo pozimi.«

Energetski strokovnjaki pravijo, da bi znižanje termostata za eno stopinjo lahko znižalo račun za ogrevanje stavbe za približno 10 odstotkov. Priporočilo je del niza ukrepov, ki jih Bruselj proučuje za zmanjšanje porabe plina v EU. »Tako lahko morebitne vplive zaradi prekinitve dobave zmanjšamo za eno tretjino,« je zapisano v dokumentu, ki naj bi bil objavljen 20. julija in bi se lahko medtem spremenil.