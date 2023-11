Pričakujeta otroka, ki rasteta vsak v svoji maternici

Kelsey Hatcher iz Alabame je srečna mamica treh otrok, nova nosečnost, sploh pa dejstvo, da se jim bo novi družinski član pridružil okoli božiča, je bila zanjo razlog za neizmerno veselje. Z možem Calebom pa jo je med enim od ultrazvočnih pregledov čakalo prav posebno presenečenje: pričakujeta kar dva otroka, ki pa rasteta vsak v svoji maternici!

Dvojna maternica (in tudi dvojen maternični vrat) velja za zelo redko anomalijo, še redkejši pa je pojav, ko se v vsaki hkrati ugnezdi zarodek. Kot rečeno je Kelsey, ki je stara 32 let, rodila že trikrat, vsakokrat brez zapletov, tokratna nosečnost pa zaradi izjemno posebnih okoliščin poteka pod budnim zdravniškim nadzorom.

3 otroke že imata.

Osupljivo je že dejstvo, da sta oba jajčnika ovulirala istočasno, nato pa sta bila uspešno oplojena, otroka, ki se približujeta koncu svoje rasti v materinem telesu, pa se razvijata normalno in po pričakovanjih. Zdravniki so mlademu paru zaupali, da pričakujeta deklici, dvojčici pa se bosta tako konec leta pridružili sorojencem, ki so stari sedem, štiri in dve leti.

Porod bo velik izziv

Porod bo za Kelsey in zdravniško osebje, ki se na veliki dogodek pripravlja z okrepljeno ekipo, velik izziv. Dvojčici se lahko namreč odločita za istočasen prihod na svet in tako povzročita pravi kaos s popadki v obeh maternicah, lahko pa se rodita v večurnem ali celo večdnevnem razmiku.

Vaginalni porod bi za mater in otroka utegnil biti zelo naporen, carski pa tvegan zaradi dvojnega reza in morebitne izdatne izgube krvi. Ne glede na tveganje se Kelsey in Caleb deklic, ki jima jo bosta morda zagodli ravno na božični dan, nadvse veselita, a sta sklenila, da bosta s številko pet končala širjenje svoje družine.