Pri stopetnajstih odšel med zvezde

Dva meseca pred svojim 115. rojstnim dnevom se je od tega sveta poslovil Južnoameričan Juan Vicente Pérez Mora. Umrl je v torek, 2. aprila, v starosti 114 let in 311 dni. Moški, ki je preživel obe svetovni vojni, bil priča pristanku na Luni ter doživel epidemijo covida-19, je imel naziv najstarejšega moškega na svetu dobri dve leti, potem ko je februarja 2022 umrl njegov predhodnik. Venezuelčan je postal prvi Južnoameričan, ki ga je Guinnessova knjiga rekordov uradno priznala kot najstarejšega trenutno živečega človeka na svetu. V zgodovino je zapisan tudi kot četrti najstarejši moški, čigar starost je bila uradno potrjena.

Popil je kozarček žganja na dan.

Rodil se je 27. maja 1909 v mestu El Cobre kot najmlajši od osmih bratov in sester. Družina se je leta 1914 preselila v Los Paujiles de San José de Bolívar. Juan je že zgodaj začel pomagati pri kmečkih opravilih, zlasti pri žetvi sladkornega trsa in kave. Brati se je naučil sam, s knjigo, ki mu jo je dal učitelj. Od leta 1948 je bil deset let šerif v Caricueni; skrbel je za reševanje družinskih sporov in vprašanj, povezanih z zemljo.

V življenju mu je bila najpomembnejša družina. Leta 1938 je spoznal Ediofino del Rosario García, s katero sta se pozneje poročila in bila v zakonu 60 let, do njene smrti leta 1997. Rodilo se jima je 11 otrok, šest sinov in pet hčera. Za Juanom žaluje 41 vnukov, 18 pravnukov in 12 prapravnukov.

Kot je ob prejemu naziva najstarejši moški na svetu dejal novinarjem, ga je pri tako dolgem življenju obdržal recept, da je "trdo delal, počival ob praznikih, zgodaj hodil spat, spil kozarček žganja na dan ter ljubil boga in ga vedno nosil v svojem srcu". Njegovi bližnji so o njem znali povedati, da je bil velik optimist – to velja tudi za ključ do dolgega življenja.

Naslov najstarejšega še živečega moškega bo po predvidevanjih zdaj pripadel Japoncu Gisaburu Sonobeju, ki je star 112 let.

Guverner Tachire Freddy Bernal je na družbenem omrežju X zapisal: »Z globoko žalostjo in bolečino se poslavljamo od arhetipa Tachirca: ponižnega, delavnega, mirnega ter predanega svoji družini in tradiciji.« Življenju najstarejšega državljana se je poklonil tudi venezuelski predsednik Nicolas Maduro.