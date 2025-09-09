ZAGONSKO PODJETJE

Pri sosedih zaživeli avtomati za lažje vračanje embalaže

Dunajčani lahko plastenke in pločevinke oddajo brez obiska trgovine. Znesek je nakazan na račun uporabnikov, lahko pa ga namenijo živalim.
Fotografija: Pfandabärjeve naprave za enostavno vračanje embalaže FOTO: Pfandabär
Pfandabärjeve naprave za enostavno vračanje embalaže FOTO: Pfandabär

S. I.
09.09.2025 ob 07:00
S. I.
09.09.2025 ob 07:00

Avstrijsko zagonsko podjetje Pfandabär je na Dunaju predstavilo sodobne kavcijske avtomate, ki znesek za vrnjeno embalažo nakažejo na račun uporabnika. Brez papirnatih kuponov in iskanja trgovin postane vračanje hitrejše, preglednejše in dostopnejše. V sodelovanju z dunajskim živalskim vrtom Schönbrunn lahko obiskovalci svoj prispevek namenijo tudi projektom za zaščito živali.

V Avstriji že skoraj devet mesecev velja kavcijski sistem za enkratno uporabo plastenk in pločevink. Dunajski start-up Pfandabär želi vračanje poenostaviti, zato je razvil digitalne avtomate, ki postopek opravijo popolnoma elektronsko. Uporabnik embalažo odda, na zaslonu prejme QR-kodo, znesek pa se samodejno nakaže na bančni račun. Rešitev je hitra, pregledna in do okolja prijazna, saj odpravlja potrebo po papirnatih kuponih in iskanju trgovin.

120 AVTOMATOV

že stoji po Avstriji, največ na Dunaju.

Po Avstriji stoji že 120 tovrstnih avtomatov, največ na Dunaju, kjer zaradi gostinske ponudbe in turistov povpraševanje narašča. Doslej so uporabniki z njihovo pomočjo vrnili več kot milijon plastenk in pločevink. Za uporabo je treba vnesti le nekaj osebnih podatkov, kot sta ime in e-poštni naslov, pri čemer je ključno varstvo podatkov.

Avtomati samodejno skenirajo in preverijo embalažo, preden jo stisnejo in shranijo. Vsak avtomat stane približno 17.000 evrov, podjetjem pa je na voljo tudi možnost mesečnega najema z vključeno oskrbo. Kompaktni in trpežni avtomati so nameščeni na lokacijah, kjer je zbiranje embalaže največji izziv, s čimer prispevajo k čistejšemu okolju in bolj urejenemu mestu.

Ustanovitelji podjetja Pfandabär FOTO: onairstudios
Ustanovitelji podjetja Pfandabär FOTO: onairstudios

Poseben mejnik je sodelovanje z živalskim vrtom Schönbrunn, ki ga obiščeta približno dva milijona ljudi na leto. V parku je nameščenih pet novih avtomatov Pfandabär, pri katerih lahko obiskovalci za vračilo embalaže prejmejo bon, nakazilo na račun ali pa znesek namenijo projektom za zaščito živali. Podjetje Pfandabär je simbolično prevzelo tudi pokroviteljstvo nad mladičko pande in svojo zgodbo direktno povezalo z varovanjem narave, Dunaj pa s tem utrjuje podobo mesta, kjer trajnost postaja del vsakodnevne izkušnje.

Več iz te teme:

embalaža Dunaj Avstrija avtomat okolje pločevinka plastenke podjetje

Komentarji:

