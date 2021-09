Pri sosedih uvajajo stožje ukrepe za vse, grozijo z brutalnimi globami

V Italiji bo s 15. oktobrom covidno potrdilo o prebolelosti, cepljenju ali testiranju obvezno za vse zaposlene tako v javnem kot zasebnem sektorju. V nasprotnem primeru jim grozi globa. Z ukrepom želi vlada okrepiti cepljenje proti covidu-19.



»Obveznost zelenega potnega lista širimo na celotno polje dela, tako javnega kot zasebnega,« je na novinarski konferenci, po tem ko je vlada sprejela odločitev, v četrtek pojasnil zdravstveni minister Roberto Speranza. Za to so se po njegovih besedah odločili iz dveh razlogov - da bi naredili delovna mesta varnejša in da bi okrepili kampanjo cepljenja.



V skladu z novim zakonom uslužbencem, ki ne bodo predložili potrdila, grozi globa v višini do 1000 evrov. Neupravičena odsotnost z delovnega mesta, ker nekdo ne bi imel ustreznega potrdila, bo lahko vodila v suspenz delavca, poročanje italijanskih medijev povzema francoska tiskovna agencija AFP.



T. i. zeleni potni list, v digitalni obliki ali na papirju, je v Italiji že sedaj obvezen za vstop v muzeje, telovadnice, notranje prostore lokalov in podobno. Tudi uporabo covidnega potrdila na delovnem mestu so, kljub nestrinjanju znotraj široke koalicije, ki podpira premierja Maria Draghija, že razširili, nova odločitev pa predstavlja še korak naprej.



V 60-milijonski Italiji je v celoti cepljenih približno 40 milijonov ljudi oz. 65 odstotkov prebivalcev. Vlada želi to število dvigniti še za dodatne štiri milijone.



Italija sicer ni prva evropska država, ki od zaposlenih zahteva potrdilo PCT. V Sloveniji je covidno potrdilo za vse zaposlene v vseh dejavnostih obvezno od srede. V Grčiji se morajo necepljeni zaposleni od 13. septembra na lastne stroške enkrat ali dvakrat tedensko testirani na novi koronavirus. V Franciji pa covidno potrdilo zahtevajo od vseh, ki imajo pri delu stik z ljudmi.



Medtem ko je nekatere Evropske države zaradi slabše epidemiološke slike zaostrujejo ukrepe, pa denimo na Danskem in Švedskem odpirajo, med drugim zaradi velike precepljenosti in nizke stopnje umrljivosti, in začenjajo živeti kot v času pred epidemijo, prav tako pa jim ni treba na vsakem koraku kazati potrdilo o izpolnjevanju PCT pogoja.

