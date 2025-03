Pri sosedih težav še ni konec, evakuirali več ljudi, dež ne pojenja (VIDEO)

V Toskani so gasilci v petek evakuirali več deset ljudi, potem ko je v šestih urah zapadlo za mesec dni padavin. Ulice več krajev so bile poplavljene, še naprej je oviran cestni in železniški promet, gasilci pa so v zadnjih 24 urah opravili 430 intervencij. Firence so sicer izven nevarnosti, saj je protipoplavna zapornica preprečila razlitje Arna.

»Poplavni vrhunec reke Arno (...) je minil brez kritičnih težav,« je danes na družbenih omrežjih sporočil predsednik dežele Toskana Eugenio Giani. Pri tem je pojasnil, da je bila protipoplavna zapornica odločilna ter da je omejila nevarnost poplav za Firence in okoliška območja.

Gladina Arna je zjutraj znašala 3,87 metra in se počasi niža, je povedala županja Firenc Sara Funaro.

Za dele Toskane kot tudi Emilije - Romanje je sicer za danes še vedno v veljavi rdeče opozorilo. Okoli 500 gasilcev je zaradi močnega deževja v zadnjih 24 urah opravilo 430 intervencij. V več kot 60 občinah v Toskani pa so bile v petek zaprte šole.

Obilno deževje je v Emiliji - Romanji prizadelo zlasti mesta Forli, Ravenna, Bologna in Ferrara, kjer so reke v petek presegle opozorilne vrednosti. Oblasti v Bologni so že v četrtek odredile evakuacijo pritličnih prostorov. V bližini Bologne pa se je sprožilo več manjših zemeljskih plazov.