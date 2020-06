Pri sosedih strah pred drugim valom, rešujejo turistično sezono

Med turisti na Hrvaškem ni okuženih

205 tisoč turistov je trenutno na Hrvaškem.

Ugodne razmere pred začetkom poletja so mnogim dajale upanje, da so pred nami brezskrbni časi, a kot kaže, nas novi koronavirus še ne bo izpustil iz primeža. Napovedi o drugem valu se tako zdijo vse bolj otipljive, nekoliko povečano število okužb pa smo v minulem tednu zaznali tudi v Sloveniji.V soboto so po 758 testih sicer potrdili samo eno okužbo, na območju Velenja; število vseh pozitivnih doslej znaša 1520, trenutno aktivnih okužb pa je 35. V bolnišnicah se zdravi skupno šest ljudi, od tega ena oseba na intenzivnem oddelku. K sreči je tudi število umrlih nespremenjeno, ostaja pri 109. A sta minuli teden dva dneva postregla z nekoliko več primeri, enkrat šest in enkrat osem, zaradi česar so se prebudili tudi mnogi sanjači, ki so bili prepričani, da smo bolezen že dokončno premagali.Od minulega tedna tako predvsem zaradi uvoženih primerov okužb velja nov seznam držav s poslabšano epidemiološko sliko, med 34 državami so zdaj tudi BiH, Kosovo in Srbija. Ob vstopu v našo državo morajo ti potniki v 14-dnevno karanteno, enako velja za slovenske državljane, ki pripotujejo iz tistih koncev. Ob začetku turistične sezone so tako na številnih mejnih prehodih večurne čakalne dobe, s koncem šolskega leta pa gre pričakovati še večjo gnečo. Še spomnimo, Avstrija je na začetku junija po dolgem omahovanju odprla meje tudi za slovenske državljane, Slovenija pa za avstrijske dan pozneje, toda naši severni sosedje še vedno vztrajajo pri nadzoru, da bi preprečili nezakonite migracije, o stanju, ki nedvomno ovira zagon turistične sezone, bosta na današnjem srečanju razpravljala tudi zunanja ministrainA da novi koronavirus še ne izgublja moči, potrjujejo številni primeri okužb predvsem v državah južneje od Slovenije. Na Hrvaškem je krizni štab po večtedenskem premoru včeraj znova sklical novinarsko konferenco in obravnaval skrb vzbujajoče stanje. Število okuženih se namreč od četrtka znova povečuje, v petek jih je bilo 12, v soboto 19, včeraj pa po podatkih do 14. ure 18; skupno so pri naši južni sosedi tako potrdili 2317 primerov, 71 je trenutno aktivnih okužb.Med turisti, na Hrvaškem jih je več kot 205.000, za zdaj ni okuženih, a so zavoljo preprečitve novega izbruha, ki bi lahko glede na dragoceno vlogo turizma tamkajšnje gospodarstvo dotolkel, naznanili tudi postopke za ravnanje ob morebitni okužbi med počitnikovanjem v njihovih državi. Tiste, pri katerih bodo potrdili covid-19, ne bodo pa potrebovali zdravljenja v bolnišnici, bodo prepeljali v vnaprej določene objekte za organizirano izolacijo obolelih in karanteno zdravih gostov, ki so bili v stiku z okuženimi. To bodo izvajali v hišah, apartmajih, mobilnih hiškah, je naznanil hrvaški zavod za javno zdravstvo.Stanje je izjemno skrb vzbujajoče tudi v Severni Makedoniji, kjer so v soboto zvečer sporočili 185 novih okužb in enajst smrti, med obolelimi je tudi župan Skopja, ki je sporočil, da se sicer počuti dobro in da ne potrebuje bolnišnične obravnave. Novi koronavirus ne popušča niti v Srbiji, kjer so kot prvi v Evropi kljub vnovičnemu povečevanju primerov okužb, vsak dan jih je več kot 90, včeraj izvedli enkrat že prestavljene parlamentarne in lokalne volitve.Žarek upanja pa je posijal v Španiji, kjer so včeraj uradno odpravili izredne razmere, ki so jih uvedli pred 14 tedni. Španci se tako lahko prosto gibljejo po državi, odprli so tudi meje za državljane EU, razen za Portugalce, ki bodo morali počakati do 1. julija.