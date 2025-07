Na Hrvaškem so potrdila pojav smrtonosne bolezni antraks oziroma vranični prisad pri treh govedih, zaradi česar so pristojne službe razglasile t. i. distrikt, kar pomeni, da bodo na prizadetih območjih veljale posebne omejitve in previdnostni ukrepi. Cepljenje živine, ki bi lahko bila izpostavljena, se je že začelo. Do prvih sumov o bolezni je prišlo že 7. julija, ko je govedo nenadoma poginilo brez vidnih znakov bolezni. Distrikt so razglasili v vseh naseljih na območju občine Hrvace, Muč in Vrlika v Splitsko-dalmatinski županiji ter v naseljih Biskupija, Civljan, Drniš, Kijevo, Knin, Ružič ...