Pri sosedih prvo sprehajališče nad oblaki

V letu, ko novi koronavirus še kako kroji turistične tokove po Evropi in svetu, je prav vsaka turistična pridobitev še kako dobrodošla. Tega se zelo dobro zavedamo tako v Sloveniji kot na sosednjem Hrvaškem. Tam so namreč na začetku tega meseca odprli razgledno ploščad v obliki podkve s steklenimi tlemi in zaščitno ograjo, ki ponuja lep razgled na Makarsko. Oglašujejo jo kot prvo sprehajališče v oblakih, saj stoji ob robu prepada na višini 1228 metrov. Za lažjo predstavo, to je za 121 metrov višje od gore Krim, ki se dviguje južno od Ljubljanskega barja.



Skywalk Biokovo stoji v jugozahodnem delu naravnega parka Biokovo na lokaciji Ravna Vlaška, neposredno ob informativnem centru parka. Tam boste našli tudi na novo postavljen geološki stolp, ki predstavlja tridimenzionalni presek kamnitih sten, ki so oblikovale gorovje Biokovo, so objavili na strani naravnega parka na facebooku. Gradnja nove turistične pridobitve se je sicer začela že jeseni lani, stala pa je nekaj več kot milijon evrov.



Od Makarske je oddaljena približno 30 kilometrov po asfaltirani cesti, ki vodi še naprej do najvišjega vrha Biokova Sv. Jura, ki meri 1762 metrov. Kot v zvezi s tem dodajajo v parku, gre za najvišjo asfaltirano cesto na Hrvaškem. Tam sicer za naslednja leta napovedujejo še več novih pridobitev. Med drugim naj bi že prihodnje leto za sprehajalce in kolesarje uredili 32-kilometrsko biokovsko cesto iz 19. stoletja, ob kateri bodo uredili počivališča in prostore za piknike z mizami, parki za otroke, šolo v naravi, panoramskimi teleskopi, informacijskimi točkami in pametnimi zabojniki za smeti. Načrtujejo tudi nakup dveh posebnih avtobusov, niso pa pozabili na električna kolesa s sledilcem GPS, ki bodo na voljo obiskovalcem. Postavili pa naj bi tudi žičnico Makarska–​Biokovo.