Pri sosedih huda neurja, poplave in evakuacije (VIDEO)

Po hudem neurju z obilnimi padavinami so s severa Italije v sredo zvečer že drugič v desetih dneh poročali o poplavah in zemeljskih plazovih, ki so med drugim prizadeli območje okoli jezera Como. Iz kampa v kraju Dervio so morali evakuirati 120 ljudi, ker je bližnja reka prestopila bregove. Podobne težave so prizadele tudi Južno Tirolsko.Plazovi so po obilnih padavinah, vetru in padcu temperatur prizadeli pokrajino Lecco v Lombardiji. Tudi v sosednji pokrajini Como so imeli gasilci polne roke dela s čiščenjem blata in odstranjevanjem vode iz garaž, kleti in z ulic. Morali so reševati tudi nekaj voznikov, ki so z vozili obtičali v poplavljenih podvozih.V hotel v kraju Limone sul Garda pri Gardskem jezeru je vdrlo blato in poškodovalo jedilnico. Gostje so bili na varnem.Okolico jezera Como je sicer že minuli konec tedna prizadelo hudo neurje, širše območje Lombardije pa že nekaj dni pred tem.Po deževju so začele reke prestopati bregove tudi na Južnem Tirolskem, kjer so zaradi zemeljskih plazov zaprli več cest. Po deželi je posredovalo okrog 1000 pripadnikov civilne zaščite.V srednji in južni Italiji po drugi strani divjajo požari. Med drugim so plameni uničili gozd v sicilijanski pokrajini Trapani, nedaleč od Neaplja so izbruhnili še trije požari. Preiskovalci sumijo, da so jih zanetili požigalci.Kot izhaja iz analize kmetijskega združenja Coldiretti, se je število velikih požarov v Italiji letos poleti v primerjavi z enakim obdobjem lani skoraj potrojilo. Povzročili naj bi za več milijonov evrov škode tako za okolje, gospodarstvo kot turizem. Plameni so uničili na tisoče hektarjev gozda, sredozemske makije in olivnih nasadov.