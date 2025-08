Pri sosedih denarne kazni za vsiljive natakarje

Torri del Benaco • V idiličnem mestecu Torri del Benaco na vzhodnem obrežju Gardskega jezera v Italiji imajo vsiljivih natakarjev in razdeljevalcev letakov vrh glave in jih bodo zdaj za takšno ravnanje finančno kaznovali. Za turiste znajo biti še najbolj nadležni natakarji, ki stojijo pred svojimi restavracijami in jih poskušajo zvabiti vanje. Pri tem ne vzdržujejo niti minimalne osebne razdalje, ampak se jim brez njihovega dovoljenja povsem približajo.

Lokalne oblasti so se odločile, da bodo temu zdaj naredile konec in takšno nagovarjanje turistov prepovedale. Kot tudi neselektivno razdeljevanje letakov. Za kršitelje so predvideli globe med 25 in 500 evrov. »Doživel sem že marsikaj,« pravi župan Stefano Nicotra. »Na primer, natakarji, ki primejo turiste za roko in jih silijo, da sedejo za prvo prosto mizo. Mi predvsem želimo, da se stranke same odločijo, ali in kje bodo sedele. Menim, da je vsiljivo vedenje kontraproduktivno in nadležno,« dodaja Nicotra.

V kraju hočejo imeti red. FOTO: Klaus Brauner/Getty Images

Z županom se strinjajo gostinci

Torri del Benaco, v katerem živi okoli 3000 ljudi, je priljubljena dopustniška destinacija, veliko je zlasti Nemcev, ki so lastniki nekaterih zgodovinskih vil. Namestnik župana Marco Salaorni je za Bild pojasnil, da želijo biti del nišnega turističnega trga, ki ga odlikujejo »očarljive geste in dogodki«, kot je denimo Notte Rosa (Noč vrtnic, op. p.).

Z županom se strinjajo gostinci. »Nekateri ljudje postavljajo letake na terase drugih restavracij, natakarji pa poskušajo narediti vse, da bi ustregli turistom,« pravi eden od njih. V kraju je mogoče slišati opozorila, da se tisti, ki v mestu delijo reklamne letake, ne zavedajo, da pri tem nastaja veliko nepotrebnih odpadkov. Letaki namesto v rokah turistov obtičijo na tleh in občini zaradi njihovega odstranjevanja povzročajo dodatne stroške.

Torri del Benaco je pravi raj za turiste. FOTO: Peter Schoening/Getty Images