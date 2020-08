Pri razvoju cepiva pomagajo konji

242 ljudi, pozitivnih na koronavirus, sodeluje v kliničnih testih.

V Argentini so začeli klinično preizkušati zdravilo za zdravljenje covida-19, v katerem so uporabili hiperimuni serum, razvit s pomočjo konjskih protiteles, ki bi tako utegnil biti potencialno zdravilo za obolele s koronavirusno boleznijo, je sporočil laboratorij, ki ga preizkuša. Serum pridobivajo z vbrizgavanjem proteinov SARS-CoV-2, od katerih konji ustvarjajo veliko protiteles, ki so sposobna nevtralizacije, torej lahko preprečijo virusu vstop v celice, kjer se razmnožuje; plazmo očistijo in predelajo, da dobijo delce protiteles, ki so izjemno čisti in varni. Na podlagi pozitivnih rezultatov laboratorijskih testov se je zdaj začelo še klinično testiranje, v katerem bodo učinkovitost seruma preizkušali na 242 ljudeh, pri katerih so diagnosticirali zmerno do težko obliko bolezni.Klinično študijo bodo opravljali v štirih bolnišnicah, zasebnih in javnih, sledilo jim bo še deset zdravstvenih centrov zlasti na območju Buenos Airesa, kjer je kar 90 odstotkov vseh primerov bolezni. »Če lahko v prvih dnevih zmanjšamo razmnoževanje virusa in ne samo njegove moči, smo prepričani, da bo ta oblika nevtralizacije omogočila pacientom razviti lasten imunski odgovor,« pojasnjuje, znanstveni direktor biotehnološkega podjetja Immunova, ki proizvaja serum in opravlja klinične teste. Začeli so v ponedeljek, prve rezultate pa pričakujejo med oktobrom in novembrom. Zdravljenje poteka tako, da posamezniku, ki je pozitiven, vbrizgajo protitelesa, ki so sposobna ustaviti in nevtralizirati virus ter preprečiti razvoj bolezni.V Argentini so doslej potrdili 175.000 primerov koronavirusne bolezni, umrlo je okoli 3200 ljudi.