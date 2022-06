Pri naših sosedih sprejeli nov ukrep glede cepljenja

V Avstriji bo ukinjeno obvezno cepljenje proti covidu, je danes na Dunaju sporočil minister za zdravje Johannes Rauch. Zakon naj bi po poročanju avstrijske tiskovne agencije APA že prej miroval, po besedah ministra Raucha pa »se zaradi obveznega cepljenja nihče ne cepi«.

Razprava o obveznem cepljenju je v Avstriji sprožila globoke razprtije znotraj družin, posameznih družbenih skupin in podjetij. Družba po njegovem potrebuje solidarnost, še zlasti v času, ki ga zaznamujejo številne skrbi, visoka inflacija in vojna v Ukrajini. Zaradi potencialnih novih valov okužb z novim koronavirusom je treba prebivalstvo prepričati o koristnosti poživitvenega cepljenja, do česar pa lahko po mnenju ministra pride le, če bo pripravljenost za cepljenje temeljila na prostovoljni odločitvi posameznika.

Zanimanje majhno

Obvezno cepljenje so v Avstriji uvedli in začeli izvajati februarja, s čimer je Avstrija kot prva država v EU uvedla obvezno cepljenje proti covidu. Odločitev so podprle vse parlamentarne stranke, razen svobodnjakov FPÖ. Prvotni načrt je predvideval, da bi od 15. marca dalje v Avstriji vsakomur, ki bi zavrnil cepljenje, grozila kazen do 3600 evrov. Kljub temu pa je vlada konservativne ÖVP in Zelenih že takrat dejala, da zahteva ni sorazmerna s trenutnim zdravstvenim stanjem v državi.

Zanimanje za cepljenje se je od začetka leta precej zmanjšalo. Od marca je na cepilnih mestih še posebej malo ljudi. Polno cepljenih je sicer 62,4 odstotka Avstrijcev. Podobno kot v Nemčiji se število novih okužb s koronavirusom v Avstriji trenutno močno povečuje. Sedemdnevno število primerov okužb na 100.000 prebivalcev je v Avstriji približno 550.

V zadnjem času se je število bolnikov s covidom na običajnih oddelkih bolnišnic ponovno povečalo, v enotah za intenzivno nego pa je stanje doslej ostalo nespremenjeno. Zasedenost postelj s covidnimi bolniki je trenutno primerljiva s poletjem leta 2021.