Pri naših sosedih se je treslo, magnituda je bila 3,5 stopnje po Richterjevi lestvici

Iz osrednje Hrvaške poročajo o potresu.

Po podatkih seizmološke službe je imel potres magnitudo 3,5 stopnje po Richterjevi lestvici, žarišče pa je bilo v bližini Kutine.

»Danes, 9. februarja 2023, so seizmografi Seizmološke službe zabeležili zmeren potres z epicentrom 16 km jugozahodno od Kutine na območju Lonjskega polja. Potres magnitude M=3,5 po Richterjevi lestvici se je zgodil ob 4. uri: 00. in 23.11, intenziteta v epicentru pa je bila ocenjena na IV-V stopnjo EMS lestvice,« so zapisali v seizmološki službi.

Evropsko-mediteranski seizmološki center je najprej sporočil, da je imel potres žarišče pri Varaždinu in je imel magnitudo 3,4, nato pa so zapisali, da je bil 3,1 in da je imel žarišče pri Zagrebu.

Končno se je s podrobnejšo oceno oglasila seizmološka služba.