Pri nas zaradi pomanjkanja poštarjev okrnjena dostava, na Hrvaškem so se domislili genialne rešitve

Težav z raznašalci pošte oziroma z njihovim pomanjkanjem nimamo samo pri nas, tudi na Hrvaškem že leta zaman iščejo dodatne zaposlene, ki bi državljanom dostavljali pošiljke. A če pri nas zaradi kadrovske stiske v nekaterih manjših krajih napovedujejo, da bodo poštarji prihajali le še dva- do trikrat tedensko, se je hrvaška pošta domislila boljše ideje.

Stanovalcem večjih večstanovanjskih stavb ponujajo možnost, da za honorar pomagajo pri raznašanju pošte sosedom. Gre za pilotni projekt, s katerim želi hrvaška pošta poenostaviti dostavo in povečati učinkovitost. Zaslužek bo znašal do 300 evrov na raznašalca, odvisen pa bo od obsega dela.

Prebivalec iz Zagreba je v uredništvo hrvaškega Tportala poslal fotografijo promocijskega letaka, v katerem podjetje Hrvatska pošta (HP) ponuja dodaten zaslužek stanovalcem, ki bodo razdelili pošto v nabiralnike svojih sosedov. Predstavnike stanovalcev, člane hišnega sveta in vse zainteresirane v njem tudi poziva, naj se prijavijo za to delo.

Delo lahko opravijo bolj učinkovito

Poštarji v velikih zgradbah po navedbah HP izgubijo več ur pri razdeljevanju pisem tako zaradi njihovega števila kot tudi zaradi pogosto nepravilno označenih nabiralnikov.

»Ocenjujemo, da bi nekdo, ki pozna zgradbo in stanovalce, to delo lahko opravil učinkoviteje, medtem ko bi poštar v tem času lahko dostavljal druge vrste pošiljk na druge naslove, kar bi povečalo produktivnost in učinkovitost dostave,« so pojasnili.

Plačilo bo odvisno od števila nabiralnikov v stavbi ter pogostosti razdeljevanja pošiljk na tedenski ravni, gibalo pa se bo med 100 in 300 evri mesečno, so še navedli iz HP.

Hrvaška pošta ima že dlje težave z ohranjanjem delovne sile, zato je oktobra lani za letos napovedala 20-odstotno zvišanje plače za več kot 7000 zaposlenih.