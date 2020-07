Pri Hrvatih več kot 70 novih potrjenih primerov v 24 urah

V Zadru več sto oseb v samoizolaciji

Preberite še:

Na območju Istre, kjer se te dni mudi na tisoče Slovencev, so v zadnjih 24 urah zabeležili dva nova okužena. Kot piše HTV, gre za osebi, ki sta pripotovali iz ZDA.V Zagrebu, ki še najprej ostaja žarišče covida 19, so zabeležili 19 novih primerov, na območju Zadra je ena nova okužena oseba. Gre za starejšega moškega, ki so ga z rešilcem odpeljali v bolnišnico. Verjetno se je okužil na tujem. Na tem območju je več kot 400 oseb v samoizolaciji.V požeško-slavonski županiji je 10 novih okuženih. Epidemiologje zato napovedal več kot 40 testiranj kontaktov okuženih. Hkrati pa tamkajšnji štab civilne zaščite priporoča preložitev vseh javnih druženj in opozarja na priporočila nacionalnega inštituta za javno zdravje, piše Večernji list. Odslej bodo bolj nadzirali javna zbiranja ljudi: »Vsi govorijo o maksimalnem številu ljudi na druženju. Treba pa je upoštevati tudi druga priporočila o distanci, dezinfekciji, kvadraturi, ne pa da se 300 ljudi nagnete na poroko ali da 50 ljudi pride na druženje.«Na področju Osijeka so v zadnjih 24 urah testirali več kot 150 ljudi (24 pozitivnih). Skupno je bilo v zadnjih 24 urah na novo potrjenih več kot 70 okuženih.Minister za zdravjeje dejal, da na Hrvaškem število okuženih ne raste eksponentno. Za Slovenijo je to v sredo dejala Bojana Beović in opozorila, da se lahko stanje poslabša