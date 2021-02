Pri Hrvatih petina okužena z britansko različico, odkrili tudi južnoafriško

Na Hrvaškem so potrdili dva primera okužbe z južnoafriško različico novega koronavirusa, je danes za portal N1 pojasnila hrvaška epidemiologinja Goranka Petrović. Potrdili pa so tudi več primerov britanske različice sars-cov-2, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.



»Včeraj smo dobili izivde sekvenciranja primerov, ki smo jih poslali v Evropski center za nadzor bolezni. Od 300 primerov je bilo 60 pozitivnih na britansko različico, kar je 20 odstotkov. To je velik odstotek. Obenem je bila potrjena južnoafriška različica pri dveh osebah, ki sta se vrnili iz Afrike, z Zanzibarja,« je pojasnila Petrovićeva.



Glede na razpoložljive podatke je ocenila, da se britanska različica hitro širi. Pri južnoafriški pa je opozorila, da je bolj nevarna, saj vsa cepiva niso tako učinkovita proti njej, obenem pa se lahko z njo okužijo in zbolijo tudi tisti, ki so že preboleli covid 19.



Zagotovila je še, da proizvajalci cepiv spremljajo pojave novih različic in raziskujejo, kako bi naredili svoja cepiva učinkovitejša.

