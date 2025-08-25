OKOLI 15.15

Pri Hrvatih potres: »Grmelo je in tresla se je cela hiša«

Tresenje tal so čutili v Sisku in okolici.
Fotografija: Potres so čutili v Sisku in okolici. FOTO: Depositphotos
Potres so čutili v Sisku in okolici. FOTO: Depositphotos

25.08.2025 ob 15:58
Na Hrvaškem so se popoldan tresla tla. Tako je Sisak in okolico okoli 15.15 prizadel potres z magnitudo 1,7 po Richterjevi lestvici, so navedli hrvaški mediji. 

Čeprav gre za šibkejši potres, so ljudje, ki so ga zelo občutili, o njem poročali na spletni strani Evro-sredozemskega seizmološkega centra (EMSC).

»Železarna se je stresla,« je tako zapisal prebivalec Siska.

»Grmelo je in tresla se je cela hiša. Da se slučajno ne bi sprostili,« je opisal drug moški iz Siska.

