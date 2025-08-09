Pri Cresu rešila mladega delfina: »Pogledal naju je, kot da se zahvaljuje« (VIDEO)

Hrvata, ki sta se pred dnevi znašla v pravem trenutku na pravem mestu, sta postala junaka in na družabnih omrežjih požela ogromno pohval. Lorijana in Bobi Žugović, ki sta plula s Krka na Cres, sta namreč povsem po naključju opazila mladega delfina, ki se je zapletel v ribiško mrežo, od koder se sam nikakor ne bi mogel rešiti, in če ne bi mimo priplula Bobi in Lorijana, bi se nesrečnikovo življenje tam tudi končalo.

»Bilo je blizu rta Pelova, eno miljo proti Cresu. Plula sva proti kraju Beli na Cresu in že od daleč videla, da se v morju nekaj dogaja. Ko sva se približala, sva videla, da gre za veliko ribo, izkazalo se je, da je pravzaprav mladi delfin, ki se je zapletel v mrežo. Zapletel se je z repom, bil je že povsem izčrpan, najbrž se je dolgo poskušal osvoboditi, na repu je bila vidna kri in takoj sva ga začela reševati,« je za hrvaške medije povedal Bobi Žugović.

Pogumnemu domačinu je delfina uspelo rešiti, a sprva ni kazalo dobro. Delfin je bil tako izčrpan, da je zmogel odplavati le en meter od njunega čolna in se ustavil. »Mislil sem, da je poginil od izčrpanosti. Na srečo je le potreboval nekaj časa, da si opomore. Po približno dveh minutah se je obrnil proti nama, naju pogledal, kot da se zahvaljuje, nato pa se potopil v globino in odplaval svobodi naproti,« se ganljivega prizora, ki mu je orosil oči, spominja Bobi.

V imenu delfinčka so se mu že zahvalili mnogi ljubitelji teh čudovitih živali, ki mu tudi sporočajo, da ima ogromno srce, ki si zasluži le najlepše.