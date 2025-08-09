ZAPLETEL SE JE

Pri Cresu rešila mladega delfina: »Pogledal naju je, kot da se zahvaljuje« (VIDEO)

Domačina sta plula od Krka proti Cresu, ko sta opazila, da se v morju nekaj dogaja.
Fotografija: Fotografija je simbolična. FOTO: Neil Bowman/Getty Images
Odpri galerijo
Fotografija je simbolična. FOTO: Neil Bowman/Getty Images

B. K. P.
09.08.2025 ob 10:24
B. K. P.
09.08.2025 ob 10:24

Poslušajte

Čas branja: 1:51 min.

Hrvata, ki sta se pred dnevi znašla v pravem trenutku na pravem mestu, sta postala junaka in na družabnih omrežjih požela ogromno pohval. Lorijana in Bobi Žugović, ki sta plula s Krka na Cres, sta namreč povsem po naključju opazila mladega delfina, ki se je zapletel v ribiško mrežo, od koder se sam nikakor ne bi mogel rešiti, in če ne bi mimo priplula Bobi in Lorijana, bi se nesrečnikovo življenje tam tudi končalo.

»Bilo je blizu rta Pelova, eno miljo proti Cresu. Plula sva proti kraju Beli na Cresu in že od daleč videla, da se v morju nekaj dogaja. Ko sva se približala, sva videla, da gre za veliko ribo, izkazalo se je, da je pravzaprav mladi delfin, ki se je zapletel v mrežo. Zapletel se je z repom, bil je že povsem izčrpan, najbrž se je dolgo poskušal osvoboditi, na repu je bila vidna kri in takoj sva ga začela reševati,« je za hrvaške medije povedal Bobi Žugović. 

Pogumnemu domačinu je delfina uspelo rešiti, a sprva ni kazalo dobro. Delfin je bil tako izčrpan, da je zmogel odplavati le en meter od njunega čolna in se ustavil. »Mislil sem, da je poginil od izčrpanosti. Na srečo je le potreboval nekaj časa, da si opomore. Po približno dveh minutah se je obrnil proti nama, naju pogledal, kot da se zahvaljuje, nato pa se potopil v globino in odplaval svobodi naproti,« se ganljivega prizora, ki mu je orosil oči, spominja Bobi.

V imenu delfinčka so se mu že zahvalili mnogi ljubitelji teh čudovitih živali, ki mu tudi sporočajo, da ima ogromno srce, ki si zasluži le najlepše.

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

Hrvaška delfin morje reševanje Cres Krk

Priporočamo

Premium
19-letnica, ki med počitnicami služi denar kot poštarica, prijavila posavskega podjetnika
Pri Cresu rešila mladega delfina: »Pogledal naju je, kot da se zahvaljuje« (VIDEO)
Zdaj je tudi uradno: Benjamin Šeško je član Manchester Uniteda
Srčna prošnja na spletu: izgubil je nekaj, kar potrebuje za psa vodnika

Predstavitvene informacije

 
Promo

Kako prepoznati spinalno stenozo? Simptomi in zdravljenje

 
Promo

Bo Janji uspelo? Čaka jo podvig, kot ga še ni bilo

 
Promo

Sanjske nepremičnine med borovci in modrino Jadrana – na voljo takoj!

 
Promo

Če si boste zapomnili samo eno stvar iz tega članka, potem še ni prepozno.

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 
Promo

Prešerno poletje in kranjski trio, ki ga morate doživeti

 
Promo Photo

Najboljše all inclusive počitnice za jesen in zimo

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

Komentarji:

Priporočamo

Premium
19-letnica, ki med počitnicami služi denar kot poštarica, prijavila posavskega podjetnika
Pri Cresu rešila mladega delfina: »Pogledal naju je, kot da se zahvaljuje« (VIDEO)
Zdaj je tudi uradno: Benjamin Šeško je član Manchester Uniteda
Srčna prošnja na spletu: izgubil je nekaj, kar potrebuje za psa vodnika

Izbrano za vas

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 
Promo

Prešerno poletje in kranjski trio, ki ga morate doživeti

 
Promo Photo

Najboljše all inclusive počitnice za jesen in zimo

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

Predstavitvene informacije

 
Promo

Kako prepoznati spinalno stenozo? Simptomi in zdravljenje

 
Promo

Bo Janji uspelo? Čaka jo podvig, kot ga še ni bilo

 
Promo

Sanjske nepremičnine med borovci in modrino Jadrana – na voljo takoj!

 
Promo

Če si boste zapomnili samo eno stvar iz tega članka, potem še ni prepozno.

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 
Promo

Prešerno poletje in kranjski trio, ki ga morate doživeti

 
Promo Photo

Najboljše all inclusive počitnice za jesen in zimo

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.