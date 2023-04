Pri 91 letih je ta upokojenec prehodil Veliki kanjon (FOTO)

Veliki kanjon velja za eno od čudes sveta, tamkajšnja osupljiva narava pa privlači popotnike z vsega sveta, še posebno tiste, ki so dovolj čili in telesno pripravljeni, da zagrizejo v klance in prepešačijo čudovite poti. Kanjon je dolg 446 kilometrov, širok od 6 do 26 kilometrov, globok pa kar dva kilometra, zato je njegovo prečkanje primerno le za tiste, ki so v odlični formi.

Na poti so se mu pridružili prijatelji in hčerka. FOTO: Guinessova knjiga rekordov

Med slednje spada tudi John Jepkema iz Kolorada. Njegov izlet v Veliki kanjon ne bi bil nič posebnega, če gospod ne bi štel že 91 pomladi. S pohodniškim izzivom se je spopadel in ga uspešno premagal 152 dni po svojem 91. rojstnem dnevu ter se tako uvrstil v Guinnessovo knjigo rekordov kot najstarejši moški, ki mu je to uspelo.

Štiri mesece priprav

John je kanjon prepešačil od roba do roba s prijatelji, ki so le malce mlajši od njega. Pohod je trajal pet dni. Podali so se s severnega roba kanjona po poti Kaibab, ki je dolga slabih 25 kilometrov, se spustili do dna ter se napotili navzgor po poti Bright Angel in premagali še približno 17 kilometrov nazaj do južnega roba. Začeli so na severu, zaključili pa na jugu. »To je bilo nekaj, kar sem želel narediti s prijatelji. Ko sem izvedel, da je mogoče postaviti rekord, sem dejal, pa pojdimo,« pravi. Očetovi odpravi se je pridružila še hčerka.

Da bi mu podvig v Velikem kanjonu uspel, je John štiri mesece na teden prehodil od 8 do 13 kilometrov. »Imel sem poln nahrbtnik, trudil sem se hoditi po čim bolj razgibanem terenu,« razkriva rekorder. Čeprav se je na podvig dobro pripravil, je naletel na marsikateri izziv. Eden od še posebno težavnih kosov poti je bil vzpon do južnega roba. »Moral sem razmišljati o tem, kam naj položim nogo. Vsako uro sem moral za nekaj minut sesti na skalo,« priznava, a dodaja, da je bil podvig vreden truda. Nagrajen je bil namreč s pogledi na čudovito naravo, poleg tega je spoznal veliko zanimivih ljudi.

Med vzponom je moral vsako uro nekaj minut počivati.

John trenutno ne načrtuje novega rekorda, še naprej pa bo skrbel za dobro fizično kondicijo. Na to, da je postavil rekord, je ponosen, saj pravi, da ni pričakoval, da mu bo na stara leta uspelo kaj takšnega. »Dober občutek je, da sem to zmogel,« pove.