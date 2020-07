Pri 90 priznal istospolnost

Izdajal se je za Larryja

V zakonu se mu je rodila hči Rebecca. FOTO: Facebook

80 let je živel v laži.

Bolje pozno kot nikoli, a možakar vseeno obžaluje, da se za iskrenost ni odločil že mnogo let prej. Že pri dvanajstih letih je namreč spoznal, da je istospolno usmerjen, a ker se je bal izločitve iz družbe in stroge krščanske družine, je svoja občutja raje potlačil. Tako tudi čustva do ljubezni svojega življenja, ki je umrla pred dvema letoma.je na facebooku nedavno objavil: Svoboden sem, homoseksualec sem in ne bom se več skrival. Požel je gromek virtualni aplavz in hkrati izraze presenečenja, ne nazadnje je možakar iz Denverja v ameriški zvezni državi Kolorado star že zelo zrelih 90! K priznanju ga je spodbudila nedavna karantena, v kateri je začel popisovati svoje spomine, v katerih ima prav posebno mesto, ki pa je žal umrl že pred dvema letoma.Kenneth se je pred 40 leti ločil od žene, poročil se ni nikoli več; raje je ostal samski, kakor da bi še kateri hlinil ljubezen, skrivaj, a zaman pa je iskal Phillipa, ki ga je spoznal pred 70 leti v Kaliforniji. Ljubezen je bila obojestranska, se spominja Kenneth, a se je tako bal obsodb okolice, če bi ga kdo razkrinkal, da se je v razmerju s Phillipom izdajal za Larryja. Družbeni pritiski so zmagali, Larry je postal spet Kenneth in se vrnil domov ter poročil. V zakonu se jima je rodila, ki je v že nekoliko prijaznejši družbi sama priznala homoseksualnost, ko je prestopila prag odraslosti, starši so jo pri tem podprli.Toda Kenneth je potreboval še zelo dolgo, da je svetu priznal svoja občutja. Po skoraj osmih desetletjih skrivanja je vendarle zbral pogum in se izpovedal ter hkrati zaprosil za pomoč pri iskanju Phillipa. Sodobni komunikacijski kanali so prišli Kennethovi izgubljeni ljubezni takoj na sled, a žal so mu prinesli vest, da je Phillip že pokojen.»Njegova nečakinja mi je zaupala, da je živel polno in srečno življenje. Vesel sem, da sva skupaj preživela nekaj let mladosti, najlepše obdobje mojega življenja,« je med drugim zapisal na facebooku in pristavil, da se je vse življenje boril za pravice istospolno usmerjenih, a kot podpornik, kot borec za enakopravnost. Zdaj se bo boril naprej, a kot pripadnik te skupnosti.