Pri 82 letih s ponijem iz Anglije na Škotsko: opravila skoraj tisoč kilometrov

Britanka Jane Dotchin je v teh dneh znova zaključila svojo tradicionalno vsakoletno ježo iz Anglije proti škotskemu gorovju. Izlet od Northumberlanda do Invernessa traja sedem tednov. Na pot se je kot vedno podala na svojem poniju Diamondu, s seboj pa je vzela tudi psičko Dinky. Mimogrede: Jane je stara 82 let.

Ljubiteljica konj se na tradicionalno, 965 km dolgo ježo podaja že od leta 1972. Od takrat je ob poti stkala že ogromno prijateljstev, zato je izlet dandanes hkrati tudi družabni dogodek. »Večkrat ko sem se podala na izlet, več prijetnih ljudi sem spoznala ob poti, takšnih, ki jih želim videvati vedno znova,« pravi.

Na dan prepotuje od 24 do 32 km, in sicer s posestva v Hexamu, kjer živi. Za mnoge, tudi veliko mlajše, bi bila tako dolga ježa skupaj s spanjem na prostem prevelik izziv, njej pa je v veliko veselje. »Obožujem kampiranje in podeželje,« pravi. Na poniju ima s seboj vse, kar potrebuje – poleg šotora še hrano in nekaj osebnih predmetov. Psičko Dinky pogosto posede kar v sedlo, saj pravi, da tam neizmerno uživa.

Vedno gre jeseni

Zaradi poškodovanega očesa Jane nosi prevezo, a je to pri iskanju prave poti ne ovira. »Pot poznam dobro, zemljevidov ne potrebujem. Nimam težav, če se držim poti, ki jih poznam,« razkriva. Če pa bi se znašla v težavah, bi poklicala na pomoč kakega znanca, ki živi v bližini, priznava. Na izlet se vedno poda jeseni, vendar se prijateljem, pri katerih se ustavlja, nikoli ne najavi vnaprej, saj mora datum prilagajati vremenskim razmeram.

Prehranjuje se s kašo, spi v šotoru.

»Ne želim se prebijati na cilj po dežju,« je odločna. Na poti se prehranjuje s kašo, ovsenimi kolački in sirom, ki ga kupuje v lokalnih prodajalnah, podobno prehrano, ovsene kolačke, pa zaradi posebne diete dobiva tudi Dinky.

Pred leti je po zaslugi tradicionalnega izleta prejela celo nagrado Britanskega društva konj, kar jo je presenetilo in razveselilo. Njej se namreč tradicija, ki jo je uvedla, ko je hotela še kot mladenka na obisk k prijateljici, mama pa je skrbno varovala vse ponije razen enega, ne zdi nič posebnega. Vseeno se je bo držala, dokler ji bo zdravje to dopuščalo.