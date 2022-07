Rekorderka: pri 72 letih je prevozila ZDA

Te dni vneto spremljamo kolesarske junake na Dirki po Franciji, toda Lynnea Salvo dokazuje, da so pravi heroji pogosto spregledani ali pa vsaj ne zasluženo opevani: 72-letnica se je namreč vpisala v Guinnessovo knjigo rekordov kot najstarejša kolesarka, ki je prevozila osupljivo razdaljo od severa do juga ZDA.

Brez posebnih težav je 43 dni kolesarila ob tihooceanski obali in premagala kar 3352 kilometrov. Na pot je krenila na kanadsko-ameriški meji, cilj pa dosegla v mestu San Ysidro v Kaliforniji, ob meji z Mehiko, na koncu podviga je bila stara 72 let in 27 dni, s čimer je dosegla že svoj tretji rekord. Leta 2016 je namreč pri 67 letih postala najstarejša oseba, ki je kdaj prevozila ZDA od zahoda proti vzhodu, dve leti pozneje pa je postala najstarejša ženska, ki je s kolesom prečkala Kanado.

Zanimivo, kolo je dolgo, pravzaprav velik del življenja sploh ni pritegovalo. Pri sedmih letih je namreč dirjala z bratom po klancu navzdol, ko ju je odneslo s ceste: poškodovana ju je rešil sosed, k sreči sta jo odnesla brez hudih posledic, a kolesu se je potem še dolgo upirala.

Lynnea Salvo je že trikratna rekorderka. FOTO: Twitter

Od požarov do razgledov

Da se bo prav z njim vpisovala v zgodovino, se ji še sanjalo ni, toda leta pozneje ji je tragična letalska nesreča vzela brata pilota. Med žalovanjem ji je pomagal šport, predvsem tek in celo maratoni, sčasoma pa se je znova začela spogledovati s kolesarjenjem. Bilo je leta 2003, ko je znova pritisnila na pedala, nato pa je prebrala članek o nadobudnežih, ki s kolesom prečkajo ZDA.

K podvigu jo je spodbudil sin in začelo se je treniranje, ki pa je ni povsem pripravilo na vse izzive, priznava. Vmes so jo presenetili požari, zaradi katerih je morala kolesarjenje odložiti ali pa spremeniti traso, tudi sicer je bilo vreme ponekod zelo muhasto in neugodno, včasih ji je preglavice povzročal zelo neprijazen promet. Prijetna presenečenja pa so bili številni spomeniki ter naravne znamenitosti, ki so z avtomobilom težko dostopne ali pa celo nedostopne. »Nekateri razgledi so bili osupljivi. Je pa bila pot do njih zelo nevarna,« pripoveduje Lynnea.

Leta ji pri takšnih podvigih niso nobena ovira, saj je v izvrstni telesni pripravljenosti in k sreči dobrega zdravja ter nepoškodovana, a kljub temu priznava, da je pogosto potrebovala počitek in zato ni obsedeno štela kilometrov vsak dan.

»Izčrpanosti si pri svojih letih ne morem privoščiti, zato sem si vzela čas in uživala v pustolovščini,« sklene Lynnea, ki pa si bo prizadevala doseči še več rekordov. Želi si postati najstarejša ženska, ki je prekolesarila Evropo pa še Afriko in Južno Ameriko.