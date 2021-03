Pri 17 ima doktorat

Mislijo, da si ga ne zasluži

Družina Strable se ponaša s številnimi akademskimi dosežki. FOTO: Smolaw11/Getty Images

Sorojenci so ji tik za petami.

Predstavljamo vam dr.: doktorico poslovne administracije, ki je na velika vrata zdaj vkorakala v samostojnost in se veseli izzivov prihodnosti. Glede na perečo gospodarsko situacijo marsikje po svetu ji dela ne bo manjkalo, za vzhajajočo zvezdo poslovnega sveta pa je v ZDA zelo veliko zanimanja.Kimberly je namreč stara komaj 17 let in je najmlajša doktorica poslovne administracije na svetu in splošno tretja najmlajša imetnica doktorata. Vsekakor pa najmlajša v svoji domovini, kjer so ponosni na najstnico iz Montane, ki je študij končala v Kaliforniji.Svojo doktorsko disertacijo, ki jo je posvetila globalnemu vodenju, je zagovarjala prek spleta, kot pač pandemski časi zdaj narekujejo, po neverjetnem dosežku pa se seveda počuti naravnost fantastično. Ko bo prestopila prag polnoletnosti, se bo resno lotila iskanja službe, a to še ne pomeni, da bo do takrat sedela na lovorikah in v brezdelju, Kimberly namreč ne pozna dneva brez raziskovalnega in trdega dela.»Zanimivo, čeprav je vse črno na belem in sem opravila vse svoje študijske obveznosti, marsikdo še vedno misli, da si doktorata ne zaslužim. Tako da bo znanje zdaj usmerila tudi v zagovarjanje svojih dosežkov, a se ne jezim, starostna diskriminacija je bila tu povsem pričakovana,« mirno pove Kimberly in pojasnjuje, da v družini, v kateri ima štiri sorojence, ni edina s tako laskavimi dosežki: »Moja starejša sestra je dokončala magisterij pri osemnajstih letih in tudi mlajši bratje in sestre niso daleč od diplome.«Starši vse otroke spodbujajo na akademski poti, v letu, ki mu vlada pandemija, pa so na prvo mesto postavili zdravje in otroke opominjali na pomen rednega testiranja. »Nikoli jih nisva silila v tako zahtevno izobrazbo, če pa so pokazali interes, sva jih seveda spodbujala in se podala v to res veliko pustolovščino,« pojasnjuje ponosni očka. Hčerkinega doktorata zaradi protikoronskih ukrepov ne bodo burno proslavili, trenutno čestitke dežujejo samo prek družabnih omrežij, bodo pa vso zamujeno zabavo nedvomno nadoknadili v prihodnosti.