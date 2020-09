Pri 15 in 12 ženin in nevesta

Pri poroki so vztrajali njeni.

Za mnoge je poroka sanjski in romantičen vstop v odraslost in samostojnost, žal pa za milijone po svetu še vedno pomeni konec otroštva, izobrazbe in načrtovanja prihodnost. Kot opozarja Unicef, je kljub vse več državam, ki prepovedujejo otroške poroke in poroke z mladoletnimi, nedopustnih obredov po svetu, predvsem v Aziji, še vedno veliko, tako je šokirala tudi zadnja vest iz Indonezije.V zakon sta namreč morala stopiti 15-letni fant in 12-letno dekle z otoka Lombok, ker sta se domov vrnila prepozno! Kot poročajo tuji mediji, je resnično mlad par, ki se je zgolj zaljubljeno sprehajal, po štirih dneh najstniških zmenkarij moral stopiti v zakon, ker se domov nista vrnila pred sončnim zahodom. Pari, ki skupaj preživljajo čas tudi v mraku, morajo biti poročeni, zato so jima sorodniki nemudoma pripravili obred, poročajo tamkajšnji mediji: Suhaimijevi starši so sprva še nasprotovali zakonu, češ, morda bi lahko otrokoma pogledali skozi prste, toda nevestini so bili neomajni.Njihovase jim je izneverila, svoje in družinsko ime lahko opere le s poroko; obred so na vrat na nos opravili vaški starešine, pristojni matični urad ga sicer ne priznava, a za avtohtono prebivalstvo Sasak povsem zadostuje.in Nur sta si že ustvarila nov dom pri njegovih starših, tradicionalni indonezijski zakoni pa ločitve ne dovoljujejo, zato se mnogi bojijo, da je žalostna usoda še dveh otrok zapečatena.Posnetek poroke je že zakrožil po družabnih omrežjih, organizacije za varovanje otrokovih pravic so na nogah.