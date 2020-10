Pri 103 letih skočil s padalom

Skoraj 200 na uro

Njegovo srce deluje brezhibno. FOTOGRAFIJI: Guinnessova knjiga rekordov

Resnično neustrašen možakar je navdušil svojo družino in padalsko društvo, s katerim se je znova zapisal v zgodovino.iz Fentressa v Teksasu je namreč že pošteno presegel stotico, ob podvigu je štel točno 103 leta in 181 dni, a je kljub temu drzno skočil z letala in se vrgel štiri tisoč metrov globoko.Seveda, v padalskem tandemu, med izzivom, s katerim se je potem zapisal tudi v Guinnessovo knjigo, je letel in varno pristal z izkušenim, na trdih tleh pa so ga spremljali domači, z vnukoma dvojčkoma na čelu. Prav v njuno čast se je Al odločil za skok, ker sta oba pridna študenta in bosta do konca leta diplomirala, ju je dedek sklenil nagraditi s takšnim spektaklom.insta seveda ponosna na glavo družine, pozneje sta povedala, da vsekakor upata, da sta podedovalatako dedkove dobre gene kot njegov pogum, tudi sama si želita jesen življenja zajemati z veliko žlico in vsak trenutek izkoristiti za zanimiva doživetja. Mimogrede, Al je pri tokratnem skoku s svojim spremljevalcem prosto padal, dokler nista dosegla hitrosti vrtoglavih 193 kilometrov na uro, padalo pa sta odprla 2000 metrov nad tlemi. Da je tudi srce 103-letnika vrhunskega zdravja, ni dvoma.Alfred je, seveda, prav tako v tandemu, prvič skočil že pred tremi leti, tako je namreč proslavil svoj okrogli jubilej. Tudi takrat je prepričal stroge Guinnessove kritike, ki so spremljali tudi tokratni podvig in gospodu ob pristanku zaploskali ter mu obljubili nov zapis v elitni knjigi. Na vprašanja, ali se skoka z letala sploh boji, pa je mirno odgovoril: »Dandanes je to zelo varen šport. Mnogo bolj se bojim prigrizkov iz prodajnih avtomatov!«