Preživel strmoglavljenje

28 bi jih moralo biti na letalu, a eden od kadetov ni prišel.

Kadetje bil rojen pod srečno zvezdo. Potem ko je v petek zvečer blizu ukrajinskega mesta Harkov vojaško transportno letalo med pristajanjem nenadoma zagorelo in v ognjeni pekel ujelo 20 kadetov in sedem članov posadke, je 20-letni Vjačeslav edini preživel. V boju za življenje je namreč skočil iz letala v trenutku, ko se je dotaknilo tal! Nato pa je, četudi poškodovan in sredi gorečih razbitin, reševal prijatelja v plamenih. »Poskušal ga je pogasiti,« je dejal, vodja krajevne uprave mesta Harkov, ki je Vjačeslava obiskal v bolnišnici. Žal edinega preživelega, saj jekljub kolegovi požrtvovalnosti v bolnišnici včeraj umrl.Zdravstveno stanje Zoločevskega je še vedno resno, a ni v smrtni nevarnosti, pravijo zdravniki. Vsega se ne spominja, a je s prvimi besedami že opisal, kaj se mu je v tistih najbolj grozljivih trenutkih odvijalo po glavi. »Bilo je, kot bi bil v videoigrici,« je dejal. »Ko sem se spet postavil na noge, sem videl tovariša kadeta goreti. Želel sem mu pomagati.« Vmes naj bi izgubil zavest, a ko se je spet zavedel, naj bi ga znova reševal.Natančen vzrok nesreče, v kateri je umrlo 26 ljudi, še ni znan, pilot pa je le sedem minut pred strmoglavljenjem poročal o okvari motorja. Preiskovalci so že našli črno skrinjico.