Prezgodaj rojena dvojčka rekorderja: »Večkrat sta skoraj umrla pred najinimi očmi« (FOTO)

Zgodbe, ki jih piše življenje, so pogosto še bolj osupljive od tistih, ki jih premore domišljija filmskih in literarnih ustvarjalcev. Eno takšnih sta na lastni koži doživela Kanadčana Shakina Rajendram in Kevin Nadarajah, ki od nedavnega uradno veljata za mamo in očeta najbolj zgodaj rojenih dvojčkov na svetu.

Mala rekorderja se po letu zdravstvenih težav zdaj počutita odlično.

Potem ko jima je zaradi prezgodnjega rojstva umrl prvi otrok, je paru znova uspelo zanositi, pričakovala sta dvojčka. A niti tokrat ni šlo vse, kot bi moralo, in Shakina se je po 21 tednih in petih dneh – normalna nosečnost sicer traja 40 tednov – znašla v bolnišnici, in to prav v tisti, v kateri je umrl njen prvorojenec. Zdravniki obupani materi niso hoteli vlivati lažnega upanja. Dejali so, da otroka še nista sposobna preživeti, možnost, da preživita, naj bi bila celo 0 odstotkov.

Bodoči oče ni mogel zadrževati solza, dejal je, da je vso noč molil za svoja otroka. Zdravniki so paru omogočili, da sta odšla v bolnišnico Mount Sinai v Torontu. V nasprotju z bolnišnico v Ontariu, kjer sta bila sprva, ima torontska poseben intenzivni oddelek za nedonošenčke. Kljub temu so zdravniki mami povedali, da bosta otroka, če se bosta rodila preveč pred 22. tednom, umrla, saj večina bolnišnic niti ne poskuša reševati tako zgodaj rojenih otrok.

Kljub hudim krvavitvam se je Shakina, ko so se začeli popadki, na vso moč trudila, da bi dvojčka obdržala v sebi še vsaj nekaj ur. Voda ji je odtekla 15 minut po polnoči, manj kot dve uri po tem, ko je presegla ključni mejnik. In zgodil se je čudež. Otroka sta se rodila živa in sta zdaj stara eno leto, ves ta čas pa sta uspešno premagovala zdravstvene težave, ki so ju doletele zaradi tako zgodnjega prihoda na svet.

Adiah in Adrial sta se rodila manj kot dve uri po vstopu v 22. teden nosečnosti.

»Večkrat sta skoraj umrla pred najinimi očmi,« je medijem zaupal Kevin in dodal, da sta bratec in sestrica zdaj odlično, čeprav ju zdravniki še vedno pozorno spremljajo. Najmlajši nedonošenček je sicer Curtis Means iz Alabame, ki se je rodil v 21. tednu in enem dnevu nosečnosti. Najmlajša znana slovenska nedonošenka je bila rojena po 22. tednu nosečnosti, ob rojstvu je tehtala komaj 380 gramov.