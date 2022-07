Previdno: v Jadranskem morju našli strupeno ribo, ki povzroča umiranje v mukah (FOTO)

V Jadranskem morju se zaradi temperaturnih sprememb vsak teden pojavi kakšna nova vrsta rib. Pred nekaj meseci je ribič pri otoku Košara pri Pašmanu ujel strupeno ribo, srebrnoprogasto napihovalko (Lagocephalus sceleratus). Govorimo o izjemno strupeni in smrtonosni vrsti, ki v mišicah, spolnih žlezah, jetrih in koži vsebuje močan termostabilen strup tetrodotoksin. V državah EU je njegovo uživanje prepovedano, na Japonskem pa gre za gastronomsko poslastico, imenovano "fugu", ki jo zaradi smrtonosnega strupa pripravljajo po posebnih postopkih. Menijo, da je ta strup nekaj stokrat močnejši od cianida.

»Razširjena je v Indijskem oceanu, zahodnem Pacifiku in Rdečem morju. Je lesepsijska selivka, kar pomeni, da je v Sredozemlje prispela iz Rdečega morja prek Sueškega prekopa. Gre za izjemno invazivno vrsto, ki se je dokončno uveljavila populacije v Sredozemlju, zlasti v njegovem vzhodnem delu,« pojasnjuje Jakov Dulčić, vodja laboratorija za ihtiologijo in obalno ribištvo na Inštitutu za oceanografijo in ribištvo v Splitu. Dodal je, da so to ribo prvič opazili pri otoku Jakljan pri Dubrovniku že leta 2012, poroča Mondo.

Nato so ga našli ob albanski, črnogorski in hrvaški obali. Inštitut je občane na družbenih omrežjih opozoril, naj se v primeru srečanja z njo, če je le mogoče, izogibajo neposrednemu stiku, če to ni mogoče, pa naj z njo previdno ravnajo. Ta vrsta ima poleg strupa močno čeljust z ostrimi zobmi, zato lahko njen ugriz povzroči resne poškodbe, pogosto pa pregrizne ribiške mreže in uniči dragocen ulov.